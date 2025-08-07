Abierto el plazo de inscripción en los talleres del centro de artes plásticas Urbieta

Amaia Núñez beasain. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26 Comenta Compartir

El centro de artes plásticas Urbieta tiene configurada la oferta para el próximo curso. El septiembre comenzarán seis cursos organizados por las asociaciones locales para fomentar la expresión artística en diferentes especialidades.

Los interesados podrán elegir entre ballet, dibujo y pintura, cerámica y esmaltado, fotografía, teatro y radioaficionados. Las clases de ballet estarán dirigidas a niños a partir de 4 años y también habrá grupos de adultos. Las clases de dibujo y pintura las impartirá Bear, y la cerámica y esmaltado será de la mano de Buztingintza, desde el nivel inicial hasta de continuación. En este caso las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre.

Por otro lado, Argizpi impartirá un taller de fotografía en octubre, los lunes y miércoles. En el taller de teatro podrán inscribirse a partir de los 5 años y los grupos estarán organizados por edad. Además, la asociación de radioaficionados del Goierri ofrece este año la posibilidad de hacerse socio y conocer el mundo de la radio.

Todos los cursos se impartirán en el edificio Urbieta. Los horarios disponibles, precios y forma de inscripción se puede consultar en el folleto buzoneado en los hogares. Para información complementaria se puede poner en contacto con el departamento de cultura del Ayuntamiento de Beasain, en el 943.028.065 o en la dirección kultura@beasain.eus.