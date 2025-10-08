Abierto el plazo para estancias en residencias esta Navidad

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar estancias temporales en residencias durante los meses de diciembre y enero, coincidiendo con el periodo navideño. Esta convocatoria está dirigida a personas con dependencia o discapacidad y tiene como finalidad ofrecer apoyo tanto a las familias cuidadoras como a las propias personas beneficiarias, en una época del año en la que se incrementan las necesidades de conciliación y cuidado.

Las estancias se desarrollarán en quincenas naturales y estarán distribuidas en tres periodos: del 1 al 14 de diciembre, del 15 al 28 de diciembre y del 29 de diciembre al 11 de enero. De este modo, las personas interesadas podrán optar por el periodo que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias personales.

Las solicitudes deberán presentarse en los Servicios Sociales Municipales, siempre mediante cita previa, que puede solicitarse llamando al número de teléfono 943 028 075. El plazo permanecerá abierto hasta el 24 de octubre.