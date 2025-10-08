Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Abierto el plazo para estancias en residencias esta Navidad

J. ZABALA

BEASAIN.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar estancias temporales en residencias durante los meses de diciembre y enero, coincidiendo con el periodo navideño. Esta convocatoria está dirigida a personas con dependencia o discapacidad y tiene como finalidad ofrecer apoyo tanto a las familias cuidadoras como a las propias personas beneficiarias, en una época del año en la que se incrementan las necesidades de conciliación y cuidado.

Las estancias se desarrollarán en quincenas naturales y estarán distribuidas en tres periodos: del 1 al 14 de diciembre, del 15 al 28 de diciembre y del 29 de diciembre al 11 de enero. De este modo, las personas interesadas podrán optar por el periodo que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias personales.

Las solicitudes deberán presentarse en los Servicios Sociales Municipales, siempre mediante cita previa, que puede solicitarse llamando al número de teléfono 943 028 075. El plazo permanecerá abierto hasta el 24 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para estancias en residencias esta Navidad