Beasain

Abierto el plazo para elegir al nuevo juez de paz

J. ZABALA

BEASAIN.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para designar a la persona que ocupará el cargo de juez de paz y a su sustituto, una figura judicial cercana a la ciudadanía cuya labor se centra en la resolución de pequeños conflictos y en el apoyo a trámites civiles, facilitando el día día a los vecinos.

Las personas interesadas debrán presentar su solicitud hasta el próximo día 14 de noviembre de 2025, ya sea de forma presencial en iGunea o a través del registro electrónico municipal.

Los requisitos básicos para optar al cargo son ser mayor de edad, tener nacionalidad española y no estar afectado por causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Juzgado de Paz desempeña un papel importante en los municipios al ofrecer un servicio de justicia accesible y próximo, especialmente en asuntos como reclamaciones de pequeña cuantía, actos de conciliación o certificaciones civiles, evitando así que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse a sedes judiciales de mayor rango.

