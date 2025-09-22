Abierto el plazo para apuntarse en la comida de quintos de los nacidos en 1977

J. Z. beasain. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

Los nacidos en 1977 volverán a reunirse este otoño en torno a una mesa, de la mano de la comida de quintos. La organización ha confirmado que la comida tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre de 2025 en el restaurante Artzai Enea.

El precio de la comida se ha fijado en 60 euros por persona. Para formalizar la reserva, es necesario realizar el ingreso en el siguiente número de cuenta: ES14 0081 4198 8600 0119 0625.

La organización recuerda que es imprescindible indicar el nombre y el apellido de cada participante en el concepto del ingreso, con el fin de poder llevar un control claro de las inscripciones.