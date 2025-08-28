Abiertas las inscripciones para la Subida a Usurbe de las fiestas de Agorta

El primer domingo de septiembre volverá a Beasain la ya tradicional Subida a Usurbe dentro del programa festivo de las fiestas de Agorta. La ... carrera se disputará el 7 de septiembre, domingo, con salida desde la plaza de Artzaienea, como es habitual.

Esta edición mantiene el recorrido tradicional hasta llegar a Agorta, por Erauskin kalea y pasando por el barrio del mismo nombre. El recorrido es de 4,7 kilómetros, con un desnivel de 446 metros, con una media del 9,5% para llegar a la cima que está a 620 metros de altura. El tiempo promedio para completar la prueba está en 22 minutos, aunque los participantes tendrán un máximo de 45 minutos hasta el cierre del control.

Al finalizar la prueba, habrá premios para los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como en femenina. Los ganadores se llevarán la txapela y 120 euros, los segundos clasificados 70 euros y los terceros 50 euros. Asimismo, los primeros beasaindarras de cada categoría recibirán un premio especial. Además, todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de esta edición de la Subida a Usurbe y estarán invitados al hamaiketako posterior a la carrera. Los premios se repartirán a los diez minutos de que entre el último corredor.

Quienes logren batir el récord de la prueba también tendrán un premio de 80 euros. El récord en hombres está en manos de Oier Ariznabarreta desde el 2014, con un tiempo de 20 minutos y 44 segundos. En mujeres, el mejor tiempo lo logró Majoda Maayouf en 2018, tras completar la subida en 25 minutos y 9 segundos.

Las inscripciones ya están abiertas a través de internet en la web herrikrosa.com con un precio de 15 euros.

El mismo día de la carrera también se podrán apuntar, con un coste de 17 euros, a partir de las 10.00 horas. La salida será a las 11.30 horas. El pago de la inscripción debe realizarse los días anteriores a la carrera y los atletas deberán asegurarse de que su ficha figure como pagada en la lista de inscritos.