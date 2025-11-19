Más de 1.100 euros recaudados en la cuestación anual contra el cáncer

Durante la celebración de la feria de la morcilla el pasado 8 de noviembre, Beasain volvió a demostrar su compromiso con la lucha contra el ... cáncer durante la cuestación anual organizada por la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa. La iniciativa, que contó con la participación de numerosos voluntarios, logró recaudar un total de 1.179,89 euros.

Las mesas de cuestación se distribuyeron estratégicamente por diferentes puntos de la ciudad, facilitando la participación de vecinos y vecinas de todas las edades. Gracias a esta colaboración, la asociación no solo logró recaudar fondos esenciales para sus programas, sino también aumentar su presencia y visibilidad en la comunidad, mostrando de cerca el trabajo diario que realiza a favor de los pacientes oncológicos y sus familiares.

«Cada aportación, por pequeña que parezca, tiene un impacto enorme», destacan desde Contra el Cáncer en Gipuzkoa, subrayando el papel fundamental del voluntariado en iniciativas de este tipo. Los recursos obtenidos con la cuestación se destinarán a proyectos de investigación oncológica, a financiar programas de apoyo y acompañamiento gratuitos para pacientes y familiares, y a campañas de prevención y detección precoz. El objetivo de la asociación es ambicioso: alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer, una meta que solo será posible gracias al apoyo continuado de la ciudadanía y de iniciativas solidarias como la cuestación de Beasain. Para quienes no pudieron acercarse a colaborar el pasado sábado, aún existe la posibilidad de realizar donaciones a través de la plataforma online: mihucha.contraelcancer.es

Con esta acción, Beasain se suma un año más a la lucha contra el cáncer, demostrando que la solidaridad y la implicación de la comunidad son imprescindibles para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Los responsables de la recogida han querido agradecer a todos los participantes sus aportaciones.