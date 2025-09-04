Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Basurdearen jaitsierarekin hasiko dituzte jaiak gaur arratsaldean

Astelehera bitarte adin guztientzako ekitaldia izango dira, besteak beste, tortila dastaketa, dantza eta musika

Amaia Núñez

elduain.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Andra Mari festei hasiera emango diote gaur elduaindarrek. Lau eguneko egitaraua antolatu dute aurten, adin guztientzako ekitaldikin. Txupinazoa 17:30ean botako dute, basurdearen jaitsiera egingo dute eta buruhandi eta erraldoiak ere aterako dira. Ondoren, patata tortilla eta sagardo dastaketa egingo da. Jarraian, Fan&Go taldearekin erromeria hasiko da, afalondoren ere jarraituko duena. Segidan, Mondongo Dj-ak alaituko du giroa

Larunbateak haurrentzako jolasak egongo dira goiz guztian. Eguerdian, Elduain eta Berastegiko gaztetxoen arteko herri-kirol dema antolatuko da. Herri bazkaria egingo da 14:00etan eta, ondoren, bingo herrikoia antolatuko da.

Haurrek, berriz, puzgarriak eta apar festa izango dituzte. 15:30etik aurrera. Ondoren, 19:00etan Alarma Morea taldeak kontzertua eskainiko du, jarraian Ahan-tzi taldearekin erromeria hasiko da eta, segidan, Mali Dj-a.

Igandean gaztetxoen Toka Txapelketak emango dio hasiera egitarauari 11:00etan. Segidan helduen lehiaketa antolatuko da. Eguerdian, sardina, Ibarrako piparra eta txorizo dastaketa, txakolina eta sagardoarekin. Arratsaldean, 17:30ean txokolate beroa banatuko da eta, 18:00etan, Tio Teronen semeak taldeak 'Haurreskolari' ikuskizuna aurkeztuko du. Ondoren, Joxe Mendizabalekin erromeria.

Astelehenean, Andra Mari eguna ospatuko dute. 12:15ean Meza Nagusia eskainiko da elizan eta, ondoren, hamaiketakoa. 17:00etan, Zirkun konpainiaren 'Loraldia' zirko ikuskizuna izango da ikusgai.

