Basurdearen jaitsierarekin hasiko dituzte jaiak gaur arratsaldean

Tolosa GoierriBasurdearen jaitsierarekin hasiko dituzte jaiak gaur arratsaldean
Astelehera bitarte adin guztientzako ekitaldia izango dira, besteak beste, tortila dastaketa, dantza eta musika
Amaia Núñez
elduain.
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16
Andra Mari festei hasiera emango diote gaur elduaindarrek. Lau eguneko egitaraua antolatu dute aurten, adin guztientzako ekitaldikin. Txupinazoa 17:30ean botako dute, basurdearen jaitsiera egingo dute eta buruhandi eta erraldoiak ere aterako dira. Ondoren, patata tortilla eta sagardo dastaketa egingo da. Jarraian, Fan&Go taldearekin erromeria hasiko da, afalondoren ere jarraituko duena. Segidan, Mondongo Dj-ak alaituko du giroa
Larunbateak haurrentzako jolasak egongo dira goiz guztian. Eguerdian, Elduain eta Berastegiko gaztetxoen arteko herri-kirol dema antolatuko da. Herri bazkaria egingo da 14:00etan eta, ondoren, bingo herrikoia antolatuko da.
Haurrek, berriz, puzgarriak eta apar festa izango dituzte. 15:30etik aurrera. Ondoren, 19:00etan Alarma Morea taldeak kontzertua eskainiko du, jarraian Ahan-tzi taldearekin erromeria hasiko da eta, segidan, Mali Dj-a.
Igandean gaztetxoen Toka Txapelketak emango dio hasiera egitarauari 11:00etan. Segidan helduen lehiaketa antolatuko da. Eguerdian, sardina, Ibarrako piparra eta txorizo dastaketa, txakolina eta sagardoarekin. Arratsaldean, 17:30ean txokolate beroa banatuko da eta, 18:00etan, Tio Teronen semeak taldeak 'Haurreskolari' ikuskizuna aurkeztuko du. Ondoren, Joxe Mendizabalekin erromeria.
Astelehenean, Andra Mari eguna ospatuko dute. 12:15ean Meza Nagusia eskainiko da elizan eta, ondoren, hamaiketakoa. 17:00etan, Zirkun konpainiaren 'Loraldia' zirko ikuskizuna izango da ikusgai.
