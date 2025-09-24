Tolosa Goierri'Baserria eta Amezketa' bilera gaur arratsaldean
Azken hilabeteetako prozesuaren emaitzak azalduko dituzte eta herriko kontsumo ereduaz hausnartuko dute
A. N.
AMEZKETA.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:48
Duela hilabete batzuk 'Baserria eta Amezketa, elikadura baino +' ekimena jarri zuen martxan Amezketako Udalak. Denbora honetan parte hartze prozesua egin dute, baserritarrekin bilduz eta herritarrek galdetegi bat erantzunez, besteak beste. Geroztik talde motor bat aritu da gai honen inguruan lanean eta lortutako emaitzak gaur arratsaldean, ostegunarekin, aurkeztuko dituzte kultur etxean 18:30ean egingo den bilera irekian.
Ekimen honek Amezketaren etorkizunaz hausnartzea du helburu, kontsumitu nahi diren produktuak, herri txikietako denda edota baserrien etorkizunaren inguruko erantzunak bilatuz. Bileran orain arteko prozesua azalduko dute, baita datozen hilabeteetarako aurreikusten dituzten pausoen berri emango dute.
