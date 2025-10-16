Bake-epaile titularra eta ordezkoa aukeratzeko epea ireki dute

Tolosa GoierriBake-epaile titularra eta ordezkoa aukeratzeko epea ireki dute
Bake-epaile titularra eta ordezkoa aukeratzeko deialdia ireki du Zizurkilgo Udalak. Bake-epaile izan nahi duten herritarrek sarrera erregistroan aurkeztu beharko dute hautagaitza, bai presentzialki edo telematikoki, azaroaren 5a baina lehen.
Aurkeztutako pertsona guztien artean egingo du aukeraketa Udalak, aurrez ezarritako betebeharrak betetzen dituztenen artean.
Posturako ez da inolako titulaziorik eskatzen, hala ere, nahitaezkoa izango da Espainiar nazionalitatea eta adinez nagusia izatea, eginkizun judizialetarako ezgaituta ez egotea, eskubide zibil guztien jabe izatea edota maltzurkeriazko delituagatik auzipetu edo errudun ez izatea.