El Ayuntamiento llama a un uso responsable de las áreas de aportación

Amaia Núñez zizurkil. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

La correcta clasificación es uno de los pilares del actual sistema de residuos. En las zonas rurales, este se complementa con áreas de aportación y emergencia. El Ayuntamiento de Zizurkil ha mostrado su preocupación porque en los últimos meses ha aumentado el uso inadecuado de estas zonas, con proliferación de muebles, frigoríficos, piezas de vehículos y otros desperdicios en estas áreas no destinadas a tal fin.

Desde el consistorio valoran positivamente el esfuerzo realizado en la última década aunque advierten que este uso inadecuado afecta a todo el sistema de residuos. «En Zizurkil hemos dado pasos adelante en materia de gestión de residuos, pero todavía tenemos cosas que mejorar. Los puntos de aportación no son para todo tipo de residuos y es imprescindible que cada usuario actúe con responsabilidad. No transformemos las zonas de aportación en vertederos», indica la alcaldesa, Maite Amenábar.

Asimismo, añade que el uso inadecuado puede tener varias consecuencias negativas: malos olores, proliferación de insectos y ratas, etcétera. También destaca que los puntos de aportación ofrecen un servicio esencial, pero que su uso inadecuado puede generar sobrecostes y otros problemas. «La mayoría de la población utiliza bien los recursos, pero el comportamiento inadecuado de unos pocos puede tener amplias consecuencias. Los espacios de aportación son para todos y debemos cuidarlos entre todos», subraya.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda la nueva legislación europea que ha entrado vigor este año, que obliga a que la recogida y gestión de residuos municipales se cubran en su totalidad por la ciudadanía, sin que suponga un déficit para los ayuntamientos. Por ello, en Zizurkil también han tenido que ajustar la tasa. «Los gastos de tratamiento del rechazo son el triple que los residuos orgánicos, lo que repercute notablemente en el gasto general municipal», explican. Amenabar aclara que adaptar la tasa «no es una medida agradable», aunque lo ve necesaria en cuanto a ser «una apuesta por el medio ambiente y el futuro». «El Ayuntamiento va a seguir invirtiendo en un sistema eficiente, porque estamos convencidos de que nuestro modelo de gestión de residuos es el mejor que existe. Pero el mejor sistema también necesita de la implicación de los ciudadanos. Entre todos debemos cuidar a nuestro municipio».

El Ayuntamiento recuerda que el sistema de recogida de voluminosos se lleva a cabo los jueves por la noche, de 20.00 a 22.00 horas. Estos residuos pueden sacarse junto a los contenedores, aunque previamente es necesario llamar a la Mancomunidad de Tolosaldea (943 676 216). Fuera de estas fechas, deben utilizarse los Garbigunes, tanto de Ordizia como de Andoain, y también están disponibles las casetas para electrodomésticos o residuos peligrosos.