El Ayuntamiento lanza las primeras subvenciones para material escolar La ayuda será de 40 y 60 euros por cada niño, en función de los ingresos de la unidad familiar EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 27 agosto 2019, 00:14

El Ayuntamiento de Legazpi lanza su primera convocatoria de subvenciones destinadas a la compra de material escolar. «Una iniciativa con dos finalidades, por una parte, ayudar a las familias y por otra, incentivar el consumo en el comercio local», explican desde el consistorio.

Las ayudas serán de 40 y 60 euros por cada niño, en función de los ingresos de la unidad familiar y podrán solicitarse del 1 de septiembre al 31 de octubre, en el servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento, abierto al público de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 15.00. También es posible presentar la solicitud online en el caso de disponer del Certificado Digital a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento.

Podrán solicitar estas subvenciones las madres, padres o tutores de aquellos niños y niñas nacidos entre los años 2004 y 2013, empadronados en Legazpi, que estén matriculados en cualquiera de los cursos de Enseñanza Obligatoria. Para poder ser perceptores de la misma, los ingresos de la unidad familiar no deberán superar los 27.000 euros en el caso de la ayuda del tramo 1 (máximo de 60 euros por hijo) y no deberán superar los 40.000 euros en el caso de la ayuda del tramo 2 (máximo de 40 euros por hijo). Las unidades familiares con ingresos superiores a 40.000 euros no podrán recibir esta ayuda.

Tendrán la consideración de material escolar los siguientes elementos: material de escritorio y fungibles como lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clips, sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones, transportadores, rotring, cuadernos, folios y consumibles informáticos; material no fungible como cartapacios, clasificadores, archivadores, estuches, calculadoras, compases y mochilas escolares; artículos de vestir necesarios para la actividad escolar como batas escolares, gafas o lentillas (lentes correctoras), ropa y calzado deportivo para la práctica de educación física y en general, cualquier material específicamente exigido por el centro escolar mediante circular. «Se excluyen la cuota escolar, la ropa y el calzado en general, las gafas de sol, el material deportivo específico de una disciplina deportiva, equipos informáticos, hardware y software», inciden desde el Ayuntamiento.

Documentación a presentar

Aquellos que quieran optar a esta subvención deberán presentar el impreso de solicitud de la misma, donde se indicarán los datos relativos al menor por el que se solicita la subvención, incluidos el nombre, sus dos apellidos, el domicilio, la fecha de nacimiento y el centro escolar en el que cursa sus estudios. También se indicarán los datos de la cuenta bancaria de la persona solicitante.

Junto a ello, deberán presentarse las facturas pertenecientes a comercios de Legazpi y expedidas a nombre de la persona titular de la subvención, en las que conste de forma clara y concisa cuál es el material escolar adquirido, que deberá cumplir lo estipulado en el artículo 6 de las bases de la convocatoria, por valor igual o superior al importe de la ayuda, incluyendo el IVA. Junto a todo ello, será preciso presentar la declaración de la renta de la unidad familiar. Por otro lado, si la persona solicitante es tutor del niño, deberá aportar la documentación que así lo acredite.