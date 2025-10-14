Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Udal eta herriko eragileen ordezkariak Zaintza sarearen aurkezpenean.

Tolosa Goierri

El Ayuntamiento inicia una reflexión sobre el modelo de cuidados

Para completar un nuevo modelo de cuidados ha puesto en marcha un proceso participativo en torno al tema

Amaia Núñez

ANOETA.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El Ayuntamiento de Anoeta ha puesto en marcha la iniciativa 'Anoeta elkar zainduz - Anoeta cuidándose mutuamente'. El objetivo es estructurar la planificación de cuidados entre los diferentes agentes del municipio. La cooperativa Zabalduz será la encargada de liderar el proceso que llevarán a cabo en colaboración el Ayuntamiento de Anoeta, la ciudadanía y los agentes locales.

La iniciativa se llevará a cabo en diferentes fases. La primera ya está en proceso y, en ella, se realizará un diagnóstico sobre los cuidados. Para ello se ha enviado a las casas un cuestionario que también está disponible en la web municipal. Con los resultados recibidos se completará el diagnóstico de la situación.

Posteriormente, se iniciará el proceso de elaboración del Plan de Cuidados. Este se estructurará en tres espacios: grupo motor, Mesa de Cuidados y Encuentros sobre Cuidados.

