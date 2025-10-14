El Ayuntamiento inicia una reflexión sobre el modelo de cuidados

Amaia Núñez ANOETA. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Anoeta ha puesto en marcha la iniciativa 'Anoeta elkar zainduz - Anoeta cuidándose mutuamente'. El objetivo es estructurar la planificación de cuidados entre los diferentes agentes del municipio. La cooperativa Zabalduz será la encargada de liderar el proceso que llevarán a cabo en colaboración el Ayuntamiento de Anoeta, la ciudadanía y los agentes locales.

La iniciativa se llevará a cabo en diferentes fases. La primera ya está en proceso y, en ella, se realizará un diagnóstico sobre los cuidados. Para ello se ha enviado a las casas un cuestionario que también está disponible en la web municipal. Con los resultados recibidos se completará el diagnóstico de la situación.

Posteriormente, se iniciará el proceso de elaboración del Plan de Cuidados. Este se estructurará en tres espacios: grupo motor, Mesa de Cuidados y Encuentros sobre Cuidados.