El Ayuntamiento denuncia la aparición de bandos falsos «Han sido colocados por el grupo de mujeres Lurgatz», señala el escrito municipal, que critica el «juego sucio» IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:30

El Ayuntamiento de Villabona ha difundido un escrito en el que denuncia que «hace varios días, el grupo de mujeres Lurgatz, dirigido por Pauli Olano y Maite Ortiz, ha colocado en los portales de Amasa-Villabona un falso bando cuyo objetivo no puede ser otro más que el engañar a la ciudadanía». Este documento, «que se sitúa en una zona fronteriza entre la libertad de expresión y el delito de falsedad de documento público, es falso por partida doble: falso porque su contenido no se ajusta a la verdad y falso porque para su difusión se ha utilizado la tipografía de los bandos oficiales, el escudo oficial previamente manipulado y el nombre y apellidos de la alcaldesa, todo ello sin autorización alguna», critican desde el consistorio, donde recuerdan que «no es la primera vez que el grupo de mujeres Lurgatz utiliza el juego sucio. Hace algunas semanas, una veintena de simpatizantes de este grupo, irrumpieron, como en los viejos tiempos, en una reunión de la Junta de Gobierno (que no tiene carácter abierto) amenazando a la alcaldesa con que si no se aceptaban de inmediato sus propuestas iban a ocupar por la fuerza un local de propiedad municipal; seguidamente, mujeres de este colectivo que se autodenomina feminista, han protagonizado en distintos plenos actitudes insultantes y, si esto fuera poco, han iniciado una campaña de hostigamiento personal contra la representante socialista María Luisa Arija, concejal a la que queremos mostrar nuestro total apoyo y solidaridad».

El ayuntamiento señala que siempre ha mantenido «una actitud de diálogo» con este grupo, y quiere «denunciar estos graves hechos. Lurgatz debe saber que su política agresiva y de provocación es propia del más nefasto de los machismos y absolutamente contraria a los verdaderos valores del feminismo, entre los que se encuentran la lucha por la redefinición (que no repetición) de los valores tradicionales de género y el derecho a vivir libres de violencias físicas, emotivas y morales. Lurgatz debe saber que cuando se publican documentos falsos, también se está engañando a las mujeres. Lurgatz debe saber que cuando se hostiga a una concejal, se está ejerciendo violencia contra la mujer. En la acción social y política no todo vale. En la acción política y social los medios son los fines. Y en la política municipal de un pueblo pequeño como el nuestro, determinadas actitudes están de sobra. Diálogo sí, pero sin querer imponer posturas; peticiones sí, pero respetando lo que dicen los informes de los técnicos municipales; negociación sí, pero respetando las mínimas reglas democráticas. Por ello, el ayuntamiento pide a este grupo, que sólo representa a un determinado sector de mujeres, que rectifique públicamente y realice autocrítica sobre sus últimas acciones. De no hacerlo en breve plazo, el ayuntamiento dejará en suspenso cualquier conversación con este grupo», finaliza la nota.

