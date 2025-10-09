Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Aviso de batida de jabalí en Altzania mañana por la mañana

J. Z.

goierri.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La Parzonería General de Gipuzkoa y Álava ha informado de que mañana, sábado 11 de octubre, se llevará a cabo una batida de jabalí en la zona de Altzania, concretamente en Beunde, Ultzama y el embalse de Urdalur, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se recomienda a las personas que vayan a realizar actividades al aire libre en el área —como senderismo o ciclismo— que extremen la precaución y eviten transitar por los caminos y pistas de la zona durante la mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aviso de batida de jabalí en Altzania mañana por la mañana