Aviso de batida de jabalí en Altzania mañana por la mañana

J. Z. goierri. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La Parzonería General de Gipuzkoa y Álava ha informado de que mañana, sábado 11 de octubre, se llevará a cabo una batida de jabalí en la zona de Altzania, concretamente en Beunde, Ultzama y el embalse de Urdalur, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se recomienda a las personas que vayan a realizar actividades al aire libre en el área —como senderismo o ciclismo— que extremen la precaución y eviten transitar por los caminos y pistas de la zona durante la mañana.