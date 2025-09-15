Aurtengo zabor-bilketa zerbitzuaren tasa ordaintzeko epea irekita dago

Tolosa GoierriAurtengo zabor-bilketa zerbitzuaren tasa ordaintzeko epea irekita dago
A. N.
Amezketa.
Astelehena, 15 iraila 2025, 20:11
Amezketako Udalak jakinarazten die herritarrei 2025 urteko zabor-bilketaren tasa ordaintzeko epea irekita dagoela. Ordainketa helbideratuta dutenei kontu korrontetik kobratu zitzaien lehengo astean. Gainerakoek, Kutxabankeko edozein bulegotan egin dezakete ordainketa etxean jasotako tasaren erreziboarekin urriaren 31an bitartean.
Borondezko epea amaitu ondoren ordainketa egin ez duten zergadunei ehuneko 20ko errekarguarekin kobratuko zaiela gogorarazten du Udalak. Era berean, datorren urterako tasak edo zergak helbideratu nahi dituztenek udalera deitu dezakete kontu korronteko datuak jakinarazi eta aldaketa egiteko
