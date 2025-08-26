Atxulondo taberna-jatetxearen kudeaketa lehiaketara atera da

ZizurkilAtxulondo taberna-jatetxearen kudeaketa lehiaketara atera da
Zerbitzuaren emakida bi urterako egingo da, beste bi urtez luzatzeko aukerarekin
Zizurkiil
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:15
Atxulondo kultur etxeko taberna-jatetxearen ustiaketa lehiaketara atera du Udalak. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 1an amaituko da, 13:00etan. Udalak bi urterako esleituko du Ostatua eta hilabeter ordaindu beharreko kanona 300 eurokoa izango da, BEZ kanpo, lehiaketaren baitan gainetik hobetu ahal izango dena. Era berean, tabernaren kudeatzaile berriek 3.213 euroko bermea utzi beharko dute. Lizitazioa bi urterako egingo da, beste bi urterako luzatzeko aukerarekin.
Atxulondo taberna-jatetxeak 134 metro koadroko espazioa du eta 48 metro kuadroko terraza erabili dezake esklusiboki. Komunak, berriz, kultur etxearekin elkarbanatzen ditu. Instalazioak altzari eta tresneria egokitua dutela zehazten dute udaletik, «martxan hasteko prest» dagoela azpimarratuta.
Interesatuek Udal Bulego Orokorrean edo https://labur.eus/atxulondokontratazioa webgunean eskura ditzakete pleguak. Udaletik adierazi dute «aukera hau ezin hobea» dela «ostalaritza proiektu sendo bat abian jarri nahi dutenentzat». Izan ere, Atxulondo herriguneko plazan kokatuta dagoen taberna da, Zizurkilgo bizitza sozialaren erdigunean. «Kokapen estrategikoa du, jubilatuen elkartearen ondoan, futbol zelaitik minutu batera eta kultur etxearen behe solairuan bertan, adin ezberdietako zizurkildarren topagune naturala da».
Dokumentuak bi artxibo elektronikotan aurkeztu beharko dira. 'Gaitasuna eta kaudimena' izenekoa eta, bertan, enpresa lizitatzailearen edo lizitatzaileen izaera juridikoa ziurtatzen duten agiriak, eta, kasua balitz, bere ordezkaritzarena. Beste artxiboa 'Automatikoki baloratzen diren irispideen gutuna' proposamena aurkezteko izango da.
Epaimahaia osatuko dute alkateak, Udaleko Idazkaria-Kontu hartzaileak eta udal arkitekto tekikoak; mahaiko idazlaria idazkaritza arloko administraría izango da. Balorazoa egiterakoankontuan hartuko dituzte eskainitako kanona, esperientzia, antolatuko duren ekitaldiak, menuan alergenoak identifikatzea eta garbiketarako produktu ekologikoak erabiltzea. Proposamenak ekitaldi publiko batean irekiko dira.
Odol emaileak
Ostiral honetan, abuztuaren 29an, odola emateko aukera izango da Amasa-Villabona, Zizurkil eta Adunako Odol Emaileen taldeak antolatuta. 16:30etik 20:10era bitartean Villabonako Gurea antzokiko erakusketa gelan egongo dira Gipuzkoako Odol Emaileen Elkarteko kideak.
Odola emateko asmoa dutenek ostiral goizean bertan hitzordua hartu beharko dute 943 00 78 85 telefono zenbakira deituta. Erreserbak handitzeko beharra dagoenez, herritarrak odola ematera animatu dituzte.
