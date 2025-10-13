Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kontxi Sukia, Martin Aramendi, Maider Irastortza eta Javier Buces, udaletxean atzo burututako aurkezpen ekitaldian. Zabala

Ataun

Ataunek eta Aranzadik frankismoaren oroimena ikertuko dute elkarrekin

Proiektuak 1936 eta 1978 bitartean herrian gertatutako giza eskubideen urraketak dokumentatu eta berreskuratu nahi ditu

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Ataun

Astelehena, 13 urria 2025, 20:25

Comenta

Udalak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak akordio berria sinatu dute frankismoaren garaian herrian bizi izan zen errepresioaren eta giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa historikoa sendotzeko. Bi erakundeek lankidetza-hitzarmenaren xehetasunak azaltzeko, prentsaurrekoa eskaini zuten atzo, eta bertan izan ziren Maider Irastortza (Euskara eta Kultura zinegotzia) eta Javier Buces (Aranzadiko memoria historikoaren arduraduna). Ekitaldian ere parte hartu zuten Martin Aramendi alkateak eta Kontxi Sukiak.

Irastortzak nabarmendu zuen azken urteetan hainbat herritar eta talde aritu direla Ataungo oroimen historikoa lantzen, Udalaren laguntzaz. Orain, Aranzadirekin sinatutako hitzarmenak urrats berria ekarriko du, egindako lana egituratzeko eta 1978ra arteko gertakizunak sakonago aztertzeko. «Iraganari buruzko ikuspegi osoago bat eraiki nahi dugu, dokumentazio fidagarrian eta lekukotasunetan oinarrituta», adierazi zuen zinegotziak.

Bi urteko iraupena izango du proiektuak, eta jada hasita daude lehen urratsak. Datorren astean zabalduko dute Oroimen Bulegoa, udaletxean bertan. Haren bidez, herritarrek euren testigantzak, argazkiak edo datuak partekatu ahal izango dituzte, edota proiektuari buruzko informazio gehiago jaso. «Ataungo historia herritarrek osatzen dute, eta haien ekarpenak ezinbestekoak izango dira», gaineratu zuen Irastortzak.

Aranzadiko ikertzailea den Javier Bucesen arabera, lanaren xedea da frankismoaren urteetan Ataunen izandako errepresio kasuak identifikatzea eta dokumentatzea. «Badakigu tropa frankistak noiz iritsi ziren, baina oraindik ez dugu osorik ezagutzen norbanakoek jasan zuten errealitatea. Hori da osatu nahi dugun hutsunea», azaldu zuen. Ikerketak Gerra Zibila eta trantsizioaren lehen urteak bilduko ditu, artxibo publiko zein pribatuetan oinarrituta, eta baita familiako ondorengoen lekukotzak ere.

Proiektuaren barruan, emakumeen bizipenak bereziki landuko dituzte, haien ahotsak historian duten presentzia eskasa konpontzeko asmoz. «Emakumeek ere sufritu zuten errepresioa eta bazterketa, baina sarritan isilarazi egin da hori; orain garaia da haien esperientziak agerian jartzeko», azaldu zuen Bucesek.

Ikerketa amaitutakoan, jasotako datuak eta testigantzak webgune batean argitaratuko dira, herritar guztien eskura egon daitezen. Herritarrek nahi izanez gero, oroimen bulegoan egin ditzakete beren ekarpenak (bulegoaren ordutegia oraindik zehazteke dago), edo memoria@aranzadi.eus helbidera idatzi edota 943 46 61 42 zenbakira deitu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ataunek eta Aranzadik frankismoaren oroimena ikertuko dute elkarrekin

Ataunek eta Aranzadik frankismoaren oroimena ikertuko dute elkarrekin