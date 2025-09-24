Ataun energia-komunitate baten sorrera prestatzen ari da

AtaunAtaun energia-komunitate baten sorrera prestatzen ari da
Udalak eta Aldundiak elkarlanean dihardute herritarren faktura murrizteko eta trantsizio energetikoa gizarte osoaren esku jartzeko
Ataun
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:48
Trantsizio energetikoaren abangoardian kokatzen ari da Ataun. Pasa den egunean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun diputatua, José Ignacio Asensio, eta herriko alkatea den Martin Aramendi Ataunen bildu ziren, udalerrian energia-komunitate herritar bat sortzeko pausoak adosteko. Ekimen honen bidez, energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumoa herritarren esku jarri nahi da, fakturak arintzeaz gain gizarte-kohesioa sendotzeko.
Asensiok bileran adierazi zuen Ataunek aukera handia duela: «Herrian badago interesa, borondatea eta gaitasuna. Gipuzkoan egiten ari garen bidearen erakusgarri izan daiteke Ataun, eta horretarako gure baliabide tekniko, juridiko eta finantzario guztiak jarriko ditugu zuen eskura». Alkateak, berriz, ziurtatu zuen herria prest dagoela azken urratsa emateko. «Azken urteotan aurrerapauso sendoak eman ditugu, bai energia aurrezteko, bai sortzeko. Orain komunitatea sortzeko momentua heldu da, eta ziur gaude herriari onura asko ekarriko dizkiola».
Ekimen hau ez da hutsetik sortu. Azken hilabeteetan, Jasangarritasun Departamentuak dinamizazio prozesua gidatu du Ataunen, Gipuzkoako Energia Eraldaketarako Bulegoaren bidez. Hiruzpalau saio ireki egin dira, eta herritarren parte-hartzeak agerian utzi du interesa gero eta handiagoa dela. Saio horietan, energia-komunitateen funtzionamendua eta onurak azaldu zaizkie erabiltzaileei, eta beste udalerrietako esperientziak ezagutarazi dira ere.
«Azken urteotan hainbat aurrerapauso eman ostean, komunitatea sortzeko momentua heldu da, onura asko ekarriko dizkigu»Trantsizio energetikoa energia demokratizatzeko eta gizarte-kohesioa sendotzeko aukera dakar berekin urrats honek
Prozesu horri esker, oinarri sendo batzuk ezarri dira: herritarren sentsibilizazioa, tokiko diagnostiko teknikoa eta soziala, eta gobernantzarako lehen pausoak. Horrez gain, dagoeneko martxan jarri da lehen proiektu pilotua: udaletxeko instalazioek sortutako 15 kW-eko soberakina herritarrekin partekatzea. Horrek, energia berriztagarrien erabilera praktikoa dela eta etorkizunerako bide bat zabal dezakeela erakusten du.
Estrategia zabalaren baitan
Ataungo proiektua ez da bakarra. Gaur egun, Gipuzkoan 67 energia-komunitate daude martxan, 59 udalerritan, eta guztira 10.000 familia baino gehiago elkartzen ditu. Helburua 2027rako lurraldeko udalerri guztiek komunitate bana izatea da. Asensiok azpimarratu zuen «Trantsizio energetikoa ez da ingurumen premia soil bat. Aukera bat da energia demokratizatzeko, etxeen kostuak arintzeko eta gure herrietako kohesio soziala indartzeko». Foru Aldundiak, Energia Eraldaketarako Bulegoaren bidez, laguntza integrala eta finantziazio-lerro bereziak eskainiko dizkio Atauni, bai komunitatea eratzeko, bai auzoetan eguzki-instalazioak zabaltzeko.
Bileran baieztatu zen bezala, Udalak eta Aldundiak konpromezu irmoa dute energia-eredu bidezkoago, parte-hartzaileago eta jasangarriago baterantz aurrera egiteko. Herritarrak izango dira protagonista nagusiak, bai sorkuntzan bai kontsumoan, eta Ataun erreferente bihurtzeko prest dago.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.