Asteburua ekitaldiz beteta izango dute Berastegin

Tolosa GoierriAsteburua ekitaldiz beteta izango dute Berastegin
E. ARRAIAGO
Berastegi.
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:48
Umeen eguna eguz-kitsu bezain alaia izan zuten atzo Berastegin. Goiz goizetik jarri ziren martxan herriko gaztetxoak, pilota partidak izan baitzituzten pilotalekuan. Aurrebenjaminetan txapelduna Aret Onsalo izan da. benjaminetan berriz, Urtzi Arraras eta alebinetan, Intza Arraras eta Amets Zubillaga.
Gero, dantzarien saioa izan zen eta eskainitako dantzen artean dantza-soka primeran dantzatu zuten. Arratsaldean, herri kirol erakustaldia, DJ Mikeltxi, zahagiardoa eta bingoa izan ziren. Gauean, primerako emanaldia izan zen Los Zopilotes Txirriaos taldearen eskutik.
Gaur, kuadrillen eguna izango da. Goizeko 11:00etan, Patata tortilla txapelketa herrikoia. Bitartean. Toka txapelketa (2013. urtetik aurrera jaiotakoentzat) eta zinta-jokoa bizikletarekin. Segidan. Tortilla dastaketa, txakolinaz lagunduta. Eguna girotzen. Incansables txaranga ibiliko da. Arratsaldeko 14:00etan, kuadrillen bazkaria antolatu da eta ondoren, 17:30ean hasita, Kuadrillen arteko jokoak burutuko dira.
Segidan, sagardo dastaketa txorizo-egosi eta gaztarekin. Bitartean, toka txapelketa eta zahagiardoa. 00:00etan, Laket erromeri taldea. Ondoren. DJ Txekor.
San Lorentzo eguna bihar
Bihar egun handia izango da Berastegiko jaietan. San Loren-tzo eguna izanik, meza izango da goizeko 09:30ean, San Lorentzo baselizan. 09:45ean, Mountain bike igoera izango da. 11:15ean, Alkate soinua udaletxetik elizara bidean eskainiko da. 11:30ean berriz, meza nagusia izango da San Martin parrokian.
Eguerdiko 12:00etan, pilota partidak jokatuko dira frontoian. Arratsaldean, 18:00etan, San Joan dantzak eta helduen dantza soka eskainiko da. 19:00etan, Alaia Martin, Maddalen Arzallus, Maider Arregi, Sebastian Lizaso, Sustrai Colina eta Xabat Illarregi bertsolariak arituko dira karpan Iñigo Gorostarzu gai-jartzaile lanak egingo dituelarik.
Segidan, zahagiardoa eta gaueko 22:30ean, Dantzerki emanaldia herritarren eskutik. Amaitzeko, Larrañaga eta Ostolaza trikitilariak arituko dira.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.