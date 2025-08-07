Asteburu honetan ekingo diote adunarrek Andra Mari jaiei

Tolosa GoierriAsteburu honetan ekingo diote adunarrek Andra Mari jaiei
60 urtetik gorakoen bazkaria, Pilota eta Paleta Txapelketatako finalak, eta txekor jate eguna izango dituzte
Amaia Núñez
ADUNA.
Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:26
Kukurruku jaisteko egun batzuk falta badira ere, Adunan dena prest dago Andre Mariaren Jasokundeko jaiei hasiera emateko. Asteburu honetan ospatuko da jaien lehen zatia eta datorren ostegunetik aurrera jarraituko dute. Gaur larunbatean, 60 urtetik gorakoen bazkariak irekiko du jaien egitaraua, Joxe Mendizabalek alaituko duena.
Arratsaldean, berriz, 17:00etan hasita, XX. Adunako Esku Pilota Txapelketako eta V. Paleta Txapelketa - Caldereria Aburuza Saria finalak jokatuko dira pilotalekuan.
Igandean Txekor jateko eguna izango dute. Goizeko 11:00etan Txiki Krosa antolatuko da eta 12:00etan sagardo dastaketa egingo da herriko trikitilari eta panderojoleek alaituta. 14:00etan txekor jatea egingo da eta bazkalondoren, 18:00ean toka txapelketa antolatuko da. Arratsaldeko 19:30ean Izer eta Alabier Trikitilariekin erromeria hasiko da. Gaueko 21:00etan txekor jateko afaria izango da eta, ondoren, erromeriak jarraituko du.
