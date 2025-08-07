Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Sagardo dastaketa egongo da igande eguerdian. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Asteburu honetan ekingo diote adunarrek Andra Mari jaiei

60 urtetik gorakoen bazkaria, Pilota eta Paleta Txapelketatako finalak, eta txekor jate eguna izango dituzte

Amaia Núñez

ADUNA.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:26

Kukurruku jaisteko egun batzuk falta badira ere, Adunan dena prest dago Andre Mariaren Jasokundeko jaiei hasiera emateko. Asteburu honetan ospatuko da jaien lehen zatia eta datorren ostegunetik aurrera jarraituko dute. Gaur larunbatean, 60 urtetik gorakoen bazkariak irekiko du jaien egitaraua, Joxe Mendizabalek alaituko duena.

Arratsaldean, berriz, 17:00etan hasita, XX. Adunako Esku Pilota Txapelketako eta V. Paleta Txapelketa - Caldereria Aburuza Saria finalak jokatuko dira pilotalekuan.

Igandean Txekor jateko eguna izango dute. Goizeko 11:00etan Txiki Krosa antolatuko da eta 12:00etan sagardo dastaketa egingo da herriko trikitilari eta panderojoleek alaituta. 14:00etan txekor jatea egingo da eta bazkalondoren, 18:00ean toka txapelketa antolatuko da. Arratsaldeko 19:30ean Izer eta Alabier Trikitilariekin erromeria hasiko da. Gaueko 21:00etan txekor jateko afaria izango da eta, ondoren, erromeriak jarraituko du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asteburu honetan ekingo diote adunarrek Andra Mari jaiei

Asteburu honetan ekingo diote adunarrek Andra Mari jaiei