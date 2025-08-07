Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Mozorro eguna ere izango da Andra Mari jaien lehenengo eguna. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Astebete geratzen da aurtengo Andra Mari jaiak hasteko Albizturren

Haurrak izango dira protagonista festetako lehenengo egunean, puzgarriak eta bazkaria izango dituzte

Amaia Núñez

albiztur.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:26

Mozorro Egunarekin hasiko dira aurten Albizturko Andra Mari jaiak. Datorren ostegunean botako dute txupinazoa, lau eguneko festei ekiteko. Goizeko 11:00etan botako dute txupinazoa udaletxeko balkoitik eta, segidan, trikipoteoa egingo dute buruhaundiek lagundurik.

Gainera, 13:00etatik aurrera puzgarriak egongo dira eta, ondoren, haur eta gazteen bazkaia egongo da. Bazkalondoren berriro edukiko dute puzgarrietan jolasteko aukera eta, amaitzeko, apar-festa izango dute 18:00etan. Iluntzeko 20:00etan sagardo dastaketa egingo da eta gauean, Dj Indatek alaituko du giroa.

Ostiralean, Ama Birjinaren egunean txistularien kalejirak emango dio hasiera egitarauari 11:30ean. Eguerdian gaztetxoen pilota partiduak jokatuko dira eta, aldi berean, Meza Nagusia eskainiko da elizan. Arratsaldean, herri kirol dema antolatuko da Albizturko ezkondu eta ezkongabeen artean. Aizkoran Ugaitz Mugerza eta Eneko Otaño arituko dira talde banatan laguntzen, eta harri-jasotzen Imanol 'Lartaiñ' eta Jon Unanue 'Goenatxo'. Ondoren, patata tortilla lehiaketa antolatuko da, 20:30ean barrikotea eta, jarraian, Ahantzi taldearekin erromeria.

Ostegunetik igandera guztientzako ekitaldiak izango dira, besteak beste, herri-kirolak, puzgarriak, bertso-saioak, eta abar

Hilaren 16an, larunbatarekin, ume eta gazteen arteko jolasak antolatuko dira goizeko 11:00etatik aurrera plazan. Arratsaldean, aldiz, desafioa egongo da Berastegi, Bidania eta Albizturren artean. Ondoren, poteo txaranga. Iluntzean herri afaria eta, segidan, Ansorregi eta Larrañagarekin erromeria.

Abuztuaren 17an, igandea, amaituko dira jaiak. Goizean meza Nagusia eskainiko da eta, jarraian, hamaiketakoa. 12:00etan toka txapelketa antolatuko da. Arratsaldean, bertso saioa egongo da Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Aitor Mendiluze bertsolariekin. Ondoren, Iker Sukia eta Aritz Markinez trikitilariak eta, 22:00etan pilota jaialdia. Lehenengo partidua binakakoa izango da, Gabarain eta Elola, Arandia eta Olanoren artekoa; eta ondoren, Alberdi eta Elolak jokatuko dute lau terdian.

