La asociación de Jubilados ha organizado una excursión a Olite y Lerín para el 17 de septiembre, miércoles. La salida está prevista para las 09.15. Durante la mañana tendrán tiempo libre en Olite. La comida será en el restaurante Galo de Lerín, donde por la tarde visitarán la conservera El Agricultor.

Los tickes están a la venta hasta el sábado día 6, en la sede de la asociación, de 11.00 a 13.00. El precio para los socios es de 40 euros y para quienes no son socios 43 euros.