Arritzagako bidea, auzolanean konponduta

Tolosa GoierriArritzagako bidea, auzolanean konponduta
Asteartea, 30 iraila 2025, 20:29
Azken astean auzolanean konponu dute Arritzagako bidea Enirio-Aralar Mankomunitateak, Buruntzunzin Mendi Elkarteak, Arritzaga inguruko artzainek eta Amezketako Udalak elkarlanean. Lehenengo udalaren makineriarekin bidea leuntzeko lanak egin zituzten eta, ondoren, artzainek eta mendi elkarteko kideek egurrezko zubiak berritu zituzten, mankomunitateak emandako materialarekin.
