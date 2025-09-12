Arrancan los talleres familiares con una actividad sobre mapas del siglo XIX

J. Z. ormaiztegi. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Museo Zumalakarregi retoma este mes de septiembre su programa anual de talleres familiares, una cita ya consolidada que busca acercar la historia y la cultura a los más pequeños a través de dinámicas participativas. La primera propuesta será el taller titulado 'Completando la Gipuzkoa del siglo XIX', que se celebrará hoy, de 16.30 a 18.30 horas, en las instalaciones del museo.

La actividad ofrecerá a las familias la oportunidad de descubrir el mapa de Gipuzkoa de una manera diferente. Inspirándose en los mapas históricos que forman parte de la exposición 'Definitivamente Gipuzkoa: El territorio en el siglo XIX', cada participante podrá elaborar su propio mapa personal, utilizando para ello imágenes de diferentes localidades que conserva el museo.

El taller está dirigido a familias con niñas y niños de entre 6 y 12 años. El precio de la inscripción es de 3 euros por menor, mientras que la entrada de los adultos es gratuita. Aquellas familias que dispongan de la Tarjeta familiar del Museo Zumalakarregi podrán beneficiarse de un descuento, abonando solo 1,5 euros por niño o niña.

Para participar será necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico mzumalakarregi@gipuzkoa.eus. Desde la organización subrayan que este tipo de actividades no solo acercan el patrimonio a la infancia, sino que además ofrecen un espacio de aprendizaje compartido entre generaciones.