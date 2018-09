Arranca el Torneo Enrique Abril de Rebote en la Plaza de Villabona

Hoy se pone en marcha el Torneo Enrique Abril de Rebote. Con él arrancará, así, la temporada de competiciones oficiales de Gipuzkoa 2018-19. En la edición de este año competirán cuatro equipos de Euskal Herria: Behar Zana (Amasa-Villabona), Txost (Oiar-tzun) y Zubieta (Zubieta) de Gipuzkoa, y Luzean (Donibane Lohizune) de Lapurdi.

En primer lugar disputarán una liguilla a una vuelta, todos contra todos, del 9 al 23 de septiembre. Todos los partidos serán en las plazas de Oiartzun, Villabona y Zubieta. Y los equipos clasificados en primera y segunda posición en la liguilla disputarán la final, en principio, el 30 de septiembre, domingo, a las once en Zubieta (si la climatología no condiciona la buena marcha del campeonato).

En la primera jornada, hoy, Behar Zana se enfrenta a Luzean, a las once de la mañana en la Plaza de Villabona. A la misma hora, Txost juega contra Zubieta, en la Plaza de Zubieta. En la segunda jornada, el día 16, Behar Zana se enfrenta a Txost, a las once de la mañana, en la Plaza de Villabona y Zubieta contra Luzean, en la Plaza de Zubieta. Y en la tercera jornada, el día 23, Behar Zana se enfrenta a Zubieta, a las once de la mañana, en la Plaza de Villabona y Txost contra Luzean, en la Plaza de Oiartzun.

Gimnasia para los jubilados

La asociación de Jubilados Salbadora comunica que el curso de gimnasia para el colectivo comenzará mañana lunes. Se desarrollará los lunes, miércoles y viernes, de nueve a diez de la mañana, en Kultur etxea. Los interesados pueden apuntarse en la misma clase con el profesor de gimnasia. Solo para los socios con carnet actualizado.