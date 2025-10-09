Tolosa Goierri'Argilunak' dantza ikuskizuna eskainiko du gaur plazan Komorebi konpainiak
A. N.
berrobi.
Osteguna, 9 urria 2025, 20:23
Urriko egitarauaren baitan, Komorebi konpainiak 'Argilunak' dantza ikuskizuna eskainiko du gaur iluntzean plazan, 20:00etan. Garazi Egiguren Urkola dantzariak sortu eta zuzendu du 'Argilunak'. Galera batek eragindako krisi existentzialaren terapia izaten hasi eta eraikitako bizitza eredua kuestionatzeko adierazpen bide bilakatu da emanaldia. Disziplina ezberdinak uztartzen ditu ikuskizunak.