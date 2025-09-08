Areto futbol talde berria martxan izango da herrian 2025-2026 denboraldian

Tolosa GoierriAreto futbol talde berria martxan izango da herrian 2025-2026 denboraldian
J. ZABALA
ATAUN.
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:53
Herriak bere areto futbol taldea izango du 2025-2026 denboralditik aurrera. Proiektu hau gauzatu ahal izan da Udalaren, Ataun Kirol Elkartearen eta hainbat babesleren lankidetzari esker.
Talde berriak izena ere badu jada: Ataun Koldo Kerejeta, herriko kirol munduan erreferente izan den izenarekin bataiatua. Hedabideetara bidalitako oharraren bidez azaldu dutenez, aspalditik zuten herriaren izenean futbolean lehiatzeko nahia, eta orain, babes instituzional eta ekonomikoari esker, aukera hori errealitate bihurtu dute.
Taldearen sorrerak ilusioa piztu du herrian, eta lehenengo helburua argi dute: areto futbola sustatzea eta belaunaldi berriei kirol honetan parte hartzeko aukera ematea.
Denboraldi berria prestatzeko lanak martxan dira dagoeneko. Entrenatzaile taldea eta jokalariak osatzeko prozesua irekita dago, eta datozen asteetan emango dituzte fitxaketen eta jarduera planaren inguruko xehetasun gehiago. Hala ere, argi utzi dute helburua ez dela soilik kirol emaitzak lortzea, baizik eta herriko gazteei kirolerako bide berriak eskaintzea eta komunitatea futbolean zein kirolean orokorrean gehiago inplikatzea.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.