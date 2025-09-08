Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Ataun Koldo Kerejeta taldearen argazkia denboraldi honetarako. A.K.E.

Tolosa Goierri

Areto futbol talde berria martxan izango da herrian 2025-2026 denboraldian

J. ZABALA

ATAUN.

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:53

Herriak bere areto futbol taldea izango du 2025-2026 denboralditik aurrera. Proiektu hau gauzatu ahal izan da Udalaren, Ataun Kirol Elkartearen eta hainbat babesleren lankidetzari esker.

Talde berriak izena ere badu jada: Ataun Koldo Kerejeta, herriko kirol munduan erreferente izan den izenarekin bataiatua. Hedabideetara bidalitako oharraren bidez azaldu dutenez, aspalditik zuten herriaren izenean futbolean lehiatzeko nahia, eta orain, babes instituzional eta ekonomikoari esker, aukera hori errealitate bihurtu dute.

Taldearen sorrerak ilusioa piztu du herrian, eta lehenengo helburua argi dute: areto futbola sustatzea eta belaunaldi berriei kirol honetan parte hartzeko aukera ematea.

Denboraldi berria prestatzeko lanak martxan dira dagoeneko. Entrenatzaile taldea eta jokalariak osatzeko prozesua irekita dago, eta datozen asteetan emango dituzte fitxaketen eta jarduera planaren inguruko xehetasun gehiago. Hala ere, argi utzi dute helburua ez dela soilik kirol emaitzak lortzea, baizik eta herriko gazteei kirolerako bide berriak eskaintzea eta komunitatea futbolean zein kirolean orokorrean gehiago inplikatzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Areto futbol talde berria martxan izango da herrian 2025-2026 denboraldian

Areto futbol talde berria martxan izango da herrian 2025-2026 denboraldian