Arantzazurako erromesaldia prestatu dute berriro irailaren 6 eta 7rako

SeguraArantzazurako erromesaldia prestatu dute berriro irailaren 6 eta 7rako
Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu datorren asteburuan egingo den hitzordu tradizionalean parte hartzera, aurrez izena emanda
Astelehena, 1 iraila 2025, 20:03
Herritarrek badute beste behin data garrantzitsu bat egutegian gorriz markatzeko: irailaren 6an eta 7an egingo da urtero ospatzen den Arantzazurako erromesaldia. Belaunaldiz belaunaldi bizirik iraun duen ohitura honek fedea, kultura eta herri nortasuna uztartzen ditu, eta herritar guztiak gonbidatuta daude asteburu berezi honetan parte hartzera.
Irailak 6, larunbatean, goizean hasiko da erromesaldia Segurako plazan. Parte-hartzaileek hainbat aukera izango dituzte bidea hasteko, norbere gaitasun eta nahien arabera. Ozaetatik edo Aldaolatik igaro daiteke, ibilbide luzeago edo laburragoekin, baina helmuga bera izango dute denek: San Adrian inguruan egingo den elkargunea, non erromes guztiak bildu eta bideari jarraipena emango dioten. Goizeko lehen orduetan sortzen den giroak, txistuen soinua eta herritarren irribarreak lagun, erromesaldia esperientzia ahaztezina bihurtzen dute urtero. Arratsaldean, 19:00etan, Arantzazutik Segurara bueltatzeko autobusa jarriko da.
Irailak 7, igandean, ospakizunak jarraituko du eta egun nagusitzat hartzen da. Goizeko 10:00etan autobusa aterako da Seguratik zuzenean Arantzazura, bertan egingo den meza nagusian parte hartzeko. Meza amaitutakoan, erromesek bazkaria izango dute Arantzazuko Hospederian, eta bazkaloste lasaia izango da lagunartean eta bizipenak partekatzeko aukera paregabea. Arratsaldean, 17:00etan, autobusak itzulera egingo du berriro Segurara, asteburuko esperientzia borobilduz.
Izena emateko azken eguna
Antolatzaileek gogorarazi dute gaur izango dela izena emateko azken eguna, estankoan (autobus zerbitzua 7 eurokoa izango da). Arantzazuko Hospederian egingo den bazkaria 25 eurotan eskainiko da, eta bertan lo egin nahi dutenek gau bakoitzeko 25 euro ordaindu beharko dituzte.
Erromesaldia ez da soilik tradizio erlijioso bat; komunitatea sendotzeko eta belaunaldien arteko lotura indartzeko gunea ere bada. Urtero ehunka lagun elkartzen dira Aralar eta Aizkorri arteko bideetan, naturaren edertasunaz gozatzen, lagun berriak egiten eta herri nortasuna bizirik mantentzen. Hori dela eta, antolakuntzak nabarmendu du ekimen honek 'Segurako bizitza soziala eta kulturala aberasten' duela, eta herritar guztiak gonbidatu dituzte «esperientzia kolektibo paregabea bizitzera».
Asteburu honetako erromesaldia, beraz, ez da soilik bide fisiko bat Arantzazuraino, baizik eta bide emozional eta kulturala, herri osoaren historia eta etorkizuna lotzen dituena.
