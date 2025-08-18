Arantzazura erromesaldia egingo da iraileko lehenengo asteburuan

Tolosa GoierriArantzazura erromesaldia egingo da iraileko lehenengo asteburuan
Parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute hilaren 25a baina lehen
Amaia Núñez
ZERAIN.
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:02
Urtero bezala, Arantzazura Erromesaldia antolatu da. Irailaren 6an eta 7an egingo da irteera eta herritar guztiak daude bertan parte hartzera gonbidatuak. Erromesaldian parte hartzeko hainbat aukera prestatu dituzte antolatzaileek. Irailaren 6an, larunbatean, lehenengo taldea oinez abiatuko da Zeraindik goizeko 8:00etan. Ondoren, 9:00etan aterako dira plazatik Aldaolatik joan behar direnak. Kasu honetan kotxea eramateko boluntarioak behar dituzte. San Adriango Aterpetxean elkartuko dira denak, elkarrekin Arantzazuraino joateko.
Bazkaria Urbiako fondan egiteko asmoa zuten, baina itxita dago. Ondoren, Arantzazura jaitsiko dira harrera elizkizunerako. Zeaineta itzulera autobusean egingo da, Udalak ordainduta, Segura eta Mutiloako partaideekin batera. Erromesaldian parte hartu nahi dutenek abuztuaren 25a baina lehen izena eman beharko dute, Mari Karmen Mendizabalen bidez.
Bestalde, irailaren 7an ere irteera bat egingo da Arantzazuko elizkizunera joateko, autobusez. Honetarako, Segurako Germanenen hartu behar dute txartela.
