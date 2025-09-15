Anoeta pondrá en marcha el proyecto 'Euskara e interculturalidad'

Amaia Núñez ANOETA. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Anoeta pondrá en marcha una nueva iniciativa para reflexionar sobre el euskera y la interculturalidad, junto con la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes UEMA y la Ikastola de Anoeta. El proycto se puso en marcha el año pasado entre las instituciones y ahora se abrirá a los vecinos. La presentación del proyecto se realizará mañana miércoles, en la sala polivalente de Lasarbe, a las 18.00 horas.

La iniciativa pretende crear puentes desde el euskera a otras culturas y tiene un doble objetivo. Por una parte, que el euskera continúe siendo el idioma de comunicación en el municipio, y, al mismo tiempo, facilitar la comprensión y la participación de los vecinos de origen extranjero que no saben euskera. Para ello se van a realizar una serie de cambios en los que la protagonista es la ciudadanía. En la sesión van a dar a conocer los fundamentos del proyecto y los cambios que producirá en adelante. En el mismo invitarán a reflexionar y dialogar sobre el tema a los participantes. La presentación tendrá una duración de cerca de hora y media. Habrá servicio de guardería para quienes quieran acudir, así como servicio de traducción simultánea.

Horario de biblioteca

La biblioteca municipal de Anoeta recupera su horario habitual tras las vacaciones de verano. Durante el curso estará abierta de lunes a jueves de 16.30 a 19.30 horas, y el viernes de 10.30 a 13.30 horas.

Espectáculo musical

Este viernes se representará el espectáculo musical 'Mugarri' en el cobertizo de la plaza a las 18.30 horas. El espectáculo narra dos historia que transcurren en la muga de Ibardin, entrelazadas por la música, y que cuentan experiencias relacionadas con la migración.

Reunión sobre 'Gau Beltza'

El Ayuntamiento ha organizado una reunión para hoy a la tarde con el fin de organizar 'Gau Beltza' del 31 de octubre. La reunión será en el Ayuntamiento a las 18.00 horas y podrán participar todos los interesados.