Anduetza busca voluntarios para descubrir el misterio de Fray Bartolomé de Zegama

El Ayuntamiento de Zegama y el Parketxe Anduetza han creado el innovador juego 'Natura escape' titulado 'El misterio de fray Bartolomé' y, este finde semana se podra participar de jueves a domingo a las 10.15, 11.30, 12.45 y a las 16.00 horas.

Basado en el juego colectivo 'Escape room', que se ha puesto de moda en los últimos años, está disponible para visitantes de todas las edades, aunque está dirigido principalmente a familias y grupos de amigos. «Los participantes deben resolver diversos enigmas, a través de juegos y pruebas, para conocer el tesoro de Fray Bartolomé. Este juego «Natura Escape» es muy especial, ya que se realiza al aire libre y sólo se puede jugar en el arboretum de Anduetza. Se inicia en el propio Parketxe y se desarrolla en su totalidad en el arboretum colindante. A los participantes se les entrega un macuto con algunos elementos que necesitan durante el juego. Una vez recogido el macuto en el arboretum van encontrando otros elementos que descubrir», destacan sus impulsores.

«En el juego también hay una sección digital a la que los participantes llegarán a través de un código QR. Como en cualquier juego de este tipo, tienen un límite de tiempo para encontrar el tesoro de Fray Bartolomé. La historia tiene como protagonistas el bosque, los árboles y la madera. Es más que nada un divertido espacio para aprender, jugar y trabajar la imaginación sobre estos temas», remarcan. Se puede jugar en euskara o en castellano. El precio para los adultos es de 6 euros y para los menores de 12 años de 4 euros. La preinscripción es obligatoria. Para más información o inscribirse: 943 80 21 87 / 688 62 36 09 o anduetza@gipuzkoanatura.eus

Museo de Anduetza

Quienes se acerquen a Zegama a realizar el scape room, no pueden desaprovechar a oportunidad de visitar el museo de la madera situado en Anduetza parketxea. En la primera planta del caserío el visitante realiza un viaje para conocer al parque natural Aizkorri-Aratz; partiendo desde la costa, a través del Camino Real medieval, llega hasta a la cumbre de Gipuzkoa, a Aizkorri. A continuación conocerá Zegama y la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, para finalizar sumergiéndose en el meollo del centro con el audio-visual «la voz del bosque».

En la segunda planta los habitantes de Zegama dan la bienvenida de un modo peculiar y dejaran al visitante en manos de sus amigos más queridos del bosque durante generaciones, los árboles trasmochos. Estos le darán a conocer la convivencia entre el ser humano y el bosque, los antiguos oficios y el conocimiento atesorado durante muchos años.

A continuación la exposición 'San Adrián, un paso a través del tiempo' le acercará a uno de los lugares más emblemáticos del parque natural, a Leizarrate (San Adrián). En la exposición, con la ayuda de varios paneles, el visitante conocerá los detalles de este lugar de gran importancia estratégica a lo largo de la historia.

Para finalizar, a bajar a las entrañas del edificio, se descubre un bosque muy peculiar: la colección de más de 173 especies diferentes de troncos de árboles de todo el mundo y la xiloteca conformada por Imanol Artola con más de 1.500 tablillas de madera de los cinco continentes.