Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Andragora Emakumeen Etxea aurkeztuko dute asteartean Kultur Etxean

A. N.

belauntza.

Osteguna, 2 urria 2025, 20:12

Comenta

Andragora Tolosaldeko Emakumeen Etxea duela bi urte inauguratu zuten. Bertan eskaintzen diren zerbitzuak eta antolatzen diren ekintzak ezagutzera emateko, aurkezpen saioa egingo dute Belauntzako Kultur Etxean datorren asteartean, hilaren 7an. Andragora Tolosako Emakumeon plazan (tren geltokiaren ondoan) kokatuta dago, eta deialdia eskualdeko emakume guztiei zuzenduta dago.

Gripe eta Covid txertoak

Belauntzako Udalak jakinarazi du urriaren 14an, asteartearekin gripearen eta Covid-aren aurkako txertoa hartu ahal izango dela Belauntzako medikuaren kontsultan. Txertaketa 9:30ean hasiko da eta, joan nahi dutenek aldez aurretik izena eman beharko du udaletxean, txerto bat edo biak hartu nahi diren jakinaraziz. Horretarako 943 674 366 telefonora deitu edo udala@belauntza.eus helbidera idatzibehar da urriaren 10, ostirala baino lehen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andragora Emakumeen Etxea aurkeztuko dute asteartean Kultur Etxean