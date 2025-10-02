Andragora Emakumeen Etxea aurkeztuko dute asteartean Kultur Etxean

Tolosa GoierriAndragora Emakumeen Etxea aurkeztuko dute asteartean Kultur Etxean
A. N.
belauntza.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:12
Andragora Tolosaldeko Emakumeen Etxea duela bi urte inauguratu zuten. Bertan eskaintzen diren zerbitzuak eta antolatzen diren ekintzak ezagutzera emateko, aurkezpen saioa egingo dute Belauntzako Kultur Etxean datorren asteartean, hilaren 7an. Andragora Tolosako Emakumeon plazan (tren geltokiaren ondoan) kokatuta dago, eta deialdia eskualdeko emakume guztiei zuzenduta dago.
Gripe eta Covid txertoak
Belauntzako Udalak jakinarazi du urriaren 14an, asteartearekin gripearen eta Covid-aren aurkako txertoa hartu ahal izango dela Belauntzako medikuaren kontsultan. Txertaketa 9:30ean hasiko da eta, joan nahi dutenek aldez aurretik izena eman beharko du udaletxean, txerto bat edo biak hartu nahi diren jakinaraziz. Horretarako 943 674 366 telefonora deitu edo udala@belauntza.eus helbidera idatzibehar da urriaren 10, ostirala baino lehen.