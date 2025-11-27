Ander Deunaren festen bigarren asteburua martxan ostiral honetatik Ormaiztegin

OrmaiztegiAnder Deunaren festen bigarren asteburua martxan ostiral honetatik Ormaiztegin
Astelehenera bitartean, herria musikaz, kale giroz, kirol erakustaldiz eta tradizioz beteko jaiak ospatzeko
Ormaiztegi
Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:42
Ander Deunaren festen bigarren asteburuan murgilduko da Ormaiztegi ostiral honetatik aurrera. Joan den asteburuan lehen txanpa arrakastatsua burutu ondoren, herriak beste lau egun biziko ditu kalean, musika, kirola, dantza eta umore onez beteriko egitarau zabalarekin.
Ostiralean haurrek hasiko dute jai giroa. Goizean, 11:30ean, poniak izango dira Berjaldegiko zelaian. Arratsaldean, 17:30ean, Musika Eskolako ikasleen emanaldia izango da plazako karpan. Barrakek ere egun berezia izango dute, 12:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara prezio murriztuekin. 19:00etan danborradaren azken entsegua egingo da Zubipen, eta 20:00etan helduen danborradak Zubipetik abiatuta herriko kale nagusiak zeharkatuko ditu. Gauak jarraituko du partaideen afariarekin Gizarte Etxean, eta 23:00etatik 04:00etara 'Obego, Che Gebanda', 'Harrikada' eta 'DJ AFR' taldeak arituko dira plazako karpan.
Larunbatean mozorroak izango dira nagusi. 12:00etatik 15:00etara Jundajo txarangak herria alaituko du, eta 12:30ean mozorrotuen topaketa eta photocalla egingo dira plazan. 14:15ean mozorrotuen kalejira abiatuko da Usoatik, eta 14:30ean mozorrotutako kuadrillen bazkaria egingo da Zubipeko kiroldegian. Ondoren, 16:30ean, kuadrillen arteko musika saioa izango da. Arratsaldean lehiaketaren sari banaketa egingo da Zubipen, eta 18:30etik 21:00etara Matraka Elektrotxarangarekin kuadrillen jaitsiera hasiko da. Gauean, gazteen txosna zabalik egongo da 19:00etatik 04:30era, eta 23:00etatik aurrera DJ Naza eta Zatekeen erromeria plazako karpan.
Egun handia igandean
Igandean azaroak 30, Ander Deunaren eguna ospatuko da. Goizean, 10:30etik 11:30era txistulariek herrikoa girotuko dute. 11:00etan parrokian meza berezia egingo da Urmaiz abesbatzarekin. Ondoren, 12:00etan hamaiketako herrikoia izango da eliza atarian eta, ordu berean, haurren danborrada abiatuko da Zubipetik. 13:00ean herri kirol jaialdi handia estreinatuko da karpan, 2024 eta 2025eko txapeldun eta txapeldunorde nagusiak elkartuz. Arratsaldean, 16:00etatik 17:30era eta 18:30etik 19:30era egurrezko jolas erraldoiak izango dira Zubipen; 17:30ean Goruntz dantza taldeak emanaldi berezia eskainiko du; eta 18:00etatik 20:00etara Bentazaharreko Mutiko Alaiak kale animazioa egingo dute.
Astelehenean, abenduak 1, jaiei amaiera emateko jarduera bereziak antolatu dira. Heliodoro Etxeberriaren argazki bilduma ikusgai egongo da Iriarte Goena etxean. Zubipeko kiroldegian haurrentzako eta gaztetxoentzako parkea izango da 11:00etatik 13:30era eta 15:30etik 1:00etara. Argazki erakusketak ere ordutegi zabalarekin jarraituko du, abenduaren 3ra bitartean.
Ormaiztegik bigarren asteburuan ere erakutsiko du Ander Deunaren jaiak ez direla egun bakarreko kontua. Herriak erritmoa ez du galduko, eta kaleak beteko dira beste behin tradizioa eta festa uztartzen dituen giro bereziarekin.