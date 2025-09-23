Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña acuerdan gestionar sus pastos de forma ecológica

Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña han anunciado que van a comenzar el proceso para certificar sus terrenos comunales de montaña para la producción ecológica. Y ... lo han hecho en el Día Europeo de la Agricultura Ecológica. «Con la iniciativa de hoy se hace una apuesta clara por un futuro sostenible, porque se garantiza una adecuada gestión de los pastos públicos, garantiza la priorización de la biodiversidad y la protección de la naturaleza en la gestión. Con esta acción se pretende dar prestigio institucional a la agricultura ecológica», ha indicado Judit Gartzia, presidenta del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Junto a ella han participado en el acto el alcalde de Amezketa Mikel Arteaga, el alcalde de Zaldibia Ioritz Berra, el concejal de Ataun Jon Fontenla y el alcalde de Orduña Iker Santocildes, y la ganadera ecológica Uxue Artola.

Entre los cuatro municipios suman 3.198 hectáreas que se destinarán a producción ecológica. Amezketa aportará 253 hectáreas, Ataun 1762, Zaldibia 283 y Orduña 900.

En la práctica la gestión de esos terrenos no sufrirá cambios importantes, pues en gran medida cumplen los requisitos establecidos por la normativa: mantener una carga ganadera adecuada, no utilizar productos químicos de síntesis, garantizar el bienestar animal y asegurar una correcta identificación del ganado en todo momento.

Estas medidas facilitan «la continuidad de los productores que utilizan estos pastos», tal y como ha explicado Mikel Arteaga, alcalde de Amezketa, pero quienes trabajan en ecológico dispondrán de «más facilidades gracias a este paso, y a las que quieren iniciarse en ecológico, les daremos más apoyo». Además, el hecho de que los pastos cuenten con el certificado ecológico europeo abre la posibilidad de comercializar con ecoetiqueta los alimentos obtenidos mediante recolección oficial.

Uxue Artola, ganadera que ha participado en la presentación, ha indicado en la presentación que el certificado ecológico les «da una seguridad y una garantía para el uso de estos pastos», a la vez que les quita carga administrativa, ya que «el cumplimiento de la normativa por parte de los pastos estará previamente confirmado».

Más allá de la producción agraria o ganadera, la gestión ecológica de estos pastos respeta la biodiversidad del entorno y contribuirá a mejorar la misma. «La agricultura ecológica respeta los ritmos de la naturaleza. Es un modelo que intenta mantener el equilibrio del ecosistema e influye. Con ello se mantiene la salud del suelo, esa biodiversidad autóctona, esa biodiversidad del suelo, ya sea de insectos, animales, vegetales, eso se mantiene. Esto también ha influido indirectamente en la biodiversidad de todo el ámbito. Sea, toda la cadena trófica, empezando por los insectos, hasta llegar a los depredadores», ha subrayado Ion Fontenla, concejal de Ataun. «Si los pastos son de calidad desde el punto de vista de la biodiversidad, los forrajes son más adecuados para el sector primario», ha concluido.