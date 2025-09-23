Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña gestionarán sus pastos comunales de montaña en ecológico. Amaia Núñez

Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña acuerdan gestionar sus pastos de forma ecológica

En total son 3.198 hectáreas las que destinarán a este modelo de agricultura y ganadería entre los cuatro municipios

Amaia Núñez Yarza

Amezketa

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:02

Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña han anunciado que van a comenzar el proceso para certificar sus terrenos comunales de montaña para la producción ecológica. Y ... lo han hecho en el Día Europeo de la Agricultura Ecológica. «Con la iniciativa de hoy se hace una apuesta clara por un futuro sostenible, porque se garantiza una adecuada gestión de los pastos públicos, garantiza la priorización de la biodiversidad y la protección de la naturaleza en la gestión. Con esta acción se pretende dar prestigio institucional a la agricultura ecológica», ha indicado Judit Gartzia, presidenta del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Junto a ella han participado en el acto el alcalde de Amezketa Mikel Arteaga, el alcalde de Zaldibia Ioritz Berra, el concejal de Ataun Jon Fontenla y el alcalde de Orduña Iker Santocildes, y la ganadera ecológica Uxue Artola.

