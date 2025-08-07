Ametsa Trinketea goizez bakarrik irekiko da abuztuan

Tolosa GoierriAmetsa Trinketea goizez bakarrik irekiko da abuztuan
A. N.
irura.
Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:26
Herriko hainbat zerbitzuren ordutegiak aldatu egingo dira abuztuan. Trinketeko kantxa, gimnasioa eta aldagelak goizez bakarrik irekiko dira, goizeko 09:00etatik arratsaldeko 14:00etara, astelehenetik ostiralera.
Hilabete honetako larunbata eta igandetan itxita egongo da, baita abuztuaren 15ean ere. Trinketeko taberna itxita egongo da abuztu osoan. Bestalde, udal liburutegia itxita egongo da hilabete osoan.
Argazki lehiaketa
Irura Bizi elkarteak argazki lehiaketa antolatu du uda honetarako. Parte hartu nahi dutenek argazki bat atera beharko dute kirola egiten eta sare sozialen bidez elkarbanatu duten QR kodearen bidez bidali.
Bi sari banatuko dituzte. Helduen mailan kirol denbarako bonoa eramango du irabazleak eta, haurren kasuan, Irisarri Landerako bi sarrera. Argazkiak bidaltzeko epea irailaren 15ean amaituko da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.