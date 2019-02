Amaia González y Laura Carretero, campeonas de pala Laura y Amaia, posando con el trofeo de campeonas. La pareja fue la mejor en el tercer torneo local femenino de esta disciplina disputado en el frontón Behar Zana IMANOL ARRATIBEL Martes, 12 febrero 2019, 08:12

El frontón Behar Zana acogió el pasado sábado por la tarde la disputa del III Campeonato local femenino de Pala rápida de Behar Zana.

Un total de 16 palistas -uno de ellos un chico del club de pala- del Behar Zana disputaron el torneo. De este modo, la pareja formada por Amaia González y Laura Carretero se impuso por 16 a 9 a Aitziber Etxabe y Edurne Osa en un choque realmente emocionante que hizo disfrutar al público que se acercó hasta el recinto deportivo.

Y en esta edición jugaron Iñaki con Amaia Azkue, Maddi Iturbe con Kristina Ezkurdia, Naroa Arretxe con Beatriz Unzue, Jexuxi Maiza con Iyuya Urrutia, Nahikari Iturbe con Leire Olasagasti y Olaz Arizeta con Larraitz Etxaniz.

Resultados del Xake

Xake Joku Elkartea A, en la categoría Preferente por equipos de Gipuzkoa, empató a dos puntos con Ciriondo.Com ZKE A (Zarautz) en un encuentro disputado en casa, en la quinta ronda de la competición jugada este pasado fin de semana.

En el primer tablero, José Luis Guijarro fue capaz de vencer a Erik Juez merced a un buen juego. En el segundo, Unai Iraola ganó a Mikel Vicente. En el tercero, Ernesto Fuente perdió con Bingen Urbieta y en el cuarto, Juan Ignacio Sáenz perdió con Agustín Arrondo. Se sitúa en el puesto once con 6,5 puntos.

Este próximo sábado, en la sexta jornada, se enfrenta a Agustín de Leiza (Andoain), noveno con 7,5 puntos, a domicilio. Por otro lado, en Segunda Provincial el Xake B perdió por tres a uno con Gros G, en casa. Empates de Pedro José Pradini y de David Parrón y derrotas de de Aimar Álvarez y Cayetano Otaegi. Se mantienen terceros con 10,5 puntos. La próxima jornada, este sábado, se enfrentan a Hondarribia-Marlaxka C a domicilio.

El Xake C ganó por 2,5 a 1,5 a Hondarribia-Marlaxka C, en casa. Hubo buenas victorias de los jugadores Aitor Alkorta y Mikel Aretxaga. Empate de Unai Atxaga y derrota dolorosa de Iñigo Arin, que no pudo hacer nada para evitar el tropiezo. Son quintos en la tabla con diez puntos, la próxima jornada, este sábado, se enfrentan a Luzaro Orereta B (Errenteria), a domicilio.

En Tercera Provincial, el Xake D ganó por tres a uno a Gros J, a en casa. Victorias de Nicolás Chaparro, Juan García y de Juan Miguel Etxebeste. Derrota de Abey Peña. Se coloca quinto en la tabla con 11,5 puntos. La próxima cita será contra Elkano Getaria B, el sábado, a las cuatro de la tarde en Kultur Etxea.

Y el Xake E empató a dos con Ciriondo.Com, ZKE F, a domicilio. Victorias de Hodei Domínguez y Juan José Villena y derrotas de Axier Oiar- tzun e Unai García. Décimos con 3,5 puntos, la próxima jornada, este sábado se enfrenta a Gros J (Donostia), a domicilio.

Irteera mendietara

Aizkardi mendi taldeak irteera antolatu du datorren iganderako (otsailak 17) Nafarroa aldera. Oraingoan, Hiriberritik (980 metro) abiatuko dira eta Otsagiraino (814 metro) zeharkaldia egiteko asmoa daukate. Zeharkaldi onetan, aurrena Berrendiko (1346 metro) gailurra igoko dute eta gero Abodikoa (1.493 metro).

Irteera honen iraupena sei ordu ingurukoa da eta luzera 21 kilometrokoa da. Izena emateko, telefono honetara deitu behar duzue 649 717 182, 20:00tik 22:00era rodutegian, edo Aizkardi aretoan ostegunean ordutegi berdinean osteguna, otsailak 14a, baino lehen. Irteera goizeko 7:00etan izango da (otsailak 17), eta Olaederra kiroldegitik abiatuko dute.