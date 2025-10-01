Tolosa Goierri'Alkiza Mugimenduan' kirol jardunaldiak egingo dituzte ostiraletik aurrera
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54
Hilabete honetatik aurrera kirol gela berria martxan izango da Alkizan. Aldi berean, 'Alkiza mugimenduan' kirol jardunaldiak antolatu dituzte. Ostiral honetan hasiko da, 'Gure korrikalariak: oinetatik ametsak' erakusketaren irekierarekin, 19:00etan. Udaletxeko ganbaran egongo da ikusgai, argazkiez gain, hainbat kirolariren objetu kuttunak ere osatzen dute erakusketa.
Bihartik hilaren 17ra bitartean egongo da irekita erakusketa, astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 13:00etara, eta ostiral arratsaldetan baita 17:00etatik 19:00etara.
Larunbatean, hilaren 4an, 'Mendiolari buelta' korrika lasterketa antolatuko da. Hilerri ondoko aparkalekutik abiatuko da 10:00etan. Herriko korrikalarien batera nahi duen orok parte hartu ahal izango du. Bi ibilbide egongo dira aukeran eta, amaieran, parte hartzaileentzako mokadutxoa eskainiko da.
Jardunaldiak amaitzeko, urriaren 10ean, ostiralarekin, 'Korrika egiteaz haratago: bideak, bizipenak, ahotsak' solasaldia egingo da udaletxeko ganbaran 19:00etan. Bertan, Alkizako korrikalariek euren ibilbideko bizipenak elkarbanatuko dituzte.
