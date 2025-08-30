Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Aizpeak bigarren saria lortu du Elgoibarren

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:32

Olaberriako Aizpea gaztamdegiko Eli Arrillaga eta Mikel Etxezarretak sari garrantzitsua lortu zuten atzo Elgoibarren. XLIII. Gazta lehiaketa berezian bigarren saria eraman zuen Urbia inguruan artaldea duen bikoteak. Aurretik, Lekarozko Julen Arburuaren 'Inpernuko gasna' sailkatu zen eta ondoren, Elgoibarko Mausitxa gaztandegia.

