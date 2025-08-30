Aizpeak bigarren saria lortu du Elgoibarren

Tolosa GoierriAizpeak bigarren saria lortu du Elgoibarren
Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:32
Olaberriako Aizpea gaztamdegiko Eli Arrillaga eta Mikel Etxezarretak sari garrantzitsua lortu zuten atzo Elgoibarren. XLIII. Gazta lehiaketa berezian bigarren saria eraman zuen Urbia inguruan artaldea duen bikoteak. Aurretik, Lekarozko Julen Arburuaren 'Inpernuko gasna' sailkatu zen eta ondoren, Elgoibarko Mausitxa gaztandegia.
