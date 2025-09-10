Aitor Tato eta 'Fidel' garaile Legazpiko txapelketan

Tolosa GoierriAitor Tato eta 'Fidel' garaile Legazpiko txapelketan
J. ZABALA
ATAUN.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:12
Pasa den igandean Legazpin jokatu zen Gipuzkoako Artzain Txakur Txapelketa, eta Aitor Tato ataundarrak eskuratu zuen garaipena 'Fidel' txakurrarekin. Txapelketan hainbat artzain eta txakur lehiatu ziren, artaldea gidatzeko eta maneiatzeko gaitasuna erakutsiz.
Tatok eta 'Fidel'-ek lan txukuna egin zuten, ardiak zehaztasunez eta lasaitasunez kontrolatuz, eta epaileen balorazio gorena lortu zuten. Irabazleak azaldu zuen harro zegoela emaitzarekin, urteetako lana eta prestaketa islatzen baititu lorpen horrek.
Legazpiko saioak ikusmin handia piztu zuen, eta dozenaka lagun bertaratu ziren artzain txakurren trebetasun paregabeak bertatik bertara ikustera. Tatok pozik ospatu zuen garaipena, eta orain, hurrengo txapelketetarako prestakuntzan murgilduko da.
