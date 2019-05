Aita y ama comen en la ikastola Algunos de los padres que han comido en la ikastola. / I.A. Zubismusu invitó a madres y padres de los alumnos a conocer el comedor escolar IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Sábado, 1 junio 2019, 00:34

Zubimusu Ikastola ha pensado que la mejor manera de dar a conocer su comedor escolar a madres y padres es invitándolos a comer. Durante esta semana han sido varios los padres que se han animado a comer en la ikastola. Y quienes todavía no se hayan decidido, tienen todavía una oportunidad la semana que viene. Los padres que aceptaron la invitación se mostraron satisfechos. «Es muy buena idea invitar a los padres, porque muchas veces no te puedes fiar con lo que te diga tu hijo. No sabes cómo son las raciones y así, un montón de detalles», indicaron los padres. «De esta manera, los padres ven cómo viven las niñas y niños la hora de la comida, siendo a la vez testigos y protagonistas de la experiencia que comparten. El comedor Mahi-Mahi está integrado en nuestro proyecto pedagógico 2ZIA y es parte importante del mismo», explicó la gerente de la ikastola Nerea Zumeaga.

Zubimusu Ikastola busca con el comedor Mahi-Mahi que las niñas y niños, «además de comer de manera saludable, vivan una experiencia divertida y educativa a la hora de la comida, fomentando valores como el trabajo en equipo, la solidaridad o la responsabilidad». Para cumplir el objetivo, se planifican una serie de actividades a desarrollar durante el tiempo que las niñas y niños pasan en el comedor. «Por ejemplo, si es Halloween aprovechamos para abordar el tema de la muerte con los niños. Que hemos trabajado los estereotipos de género, bien en clase o bien en el comedor, pues invitamos a la exdeportista Maider Unda para compartir su experiencia. Que queremos sensibilizar en torno a la nutrición, pues puede que veamos el proceso de elaboración del queso y analicemos los lácteos. Son actividades complementarias, divertidas y educativas», añadió Zumeaga.

Todo ello y más se les ha expuesto esta semana los padres. Y es que la organización del comedor también está pensada para que cada niña o niño asuma una responsabilidad. Para ello, se van turnando y cada día tienen que asumir un rol. Puede que les toque poner la mesa, servir la comida, recoger, etc. Los padres han conocido los roles, la filosofía del comedor y los diferentes espacios, además de degustar una excelente comida.

Hoy, Memorial Manuel Muriel

Organizado por el Billabona FKE, se disputará durante todo el día en el campo de Arratzain, con la participación de doce equipos de la provincia de Alevín de Primer año, nacidos en el año del 2008. Jugarán unos 160 jóvenes, del Danena KE (Zizurkil), Euskalduna SD (Andoain), Vasconia CD (Donostia), Tolosa CF, Añorga KKE, Urnieta KE, Ostadar SKT (Lasarte-Oria), Mundarro FKE (Astigarraga), Mariño KE (Irún), Zarautz KE y dos del Billabona FKE. Desde las diez de la mañana hasta las 13 horas se disputarán las fases clasificatorias. A las 12 horas, el Billabona FKE realizará una ofrenda foral, en la escultura en recuerdo a la persona de Manu Muriel. A las cuatro de la tarde se jugara las eliminatorias. A las 17 horas, las semifinales.

A las 18.30 horas se disputará el tercer y cuarto puesto y a las siete de la tarde, la final del torneo. A continuación, a las 19.45 horas, se celebrará la entrega de trofeos del Memorial y además habrá diversos sorteos a lo largo del torneo.