Agurtu dituzte orendaindarrek giro onean joan diren festak

Tolosa GoierriAgurtu dituzte orendaindarrek giro onean joan diren festak
Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36
Hiru eguneko jaiak atzo agurtu zituzten orendaindarrek. Eguraldia lagun (bero gehiegi, hori bai) giro onean joan dira aurten ere ospakizunak. Larunbatari dagokionez, arratsaldean haurrak gustura aritu ziren puzgarrietan jolasean. Bitartean, toka txapelketa antolatu zen plazan eta, ondoren, patata tortilla lehiaketa izan zuten. Gaueko musika kontzertuen tartean, harriari buelta ematea egin zuten gauerdian.
