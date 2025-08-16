Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agurtu dituzte orendaindarrek giro onean joan diren festak

Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36

Hiru eguneko jaiak atzo agurtu zituzten orendaindarrek. Eguraldia lagun (bero gehiegi, hori bai) giro onean joan dira aurten ere ospakizunak. Larunbatari dagokionez, arratsaldean haurrak gustura aritu ziren puzgarrietan jolasean. Bitartean, toka txapelketa antolatu zen plazan eta, ondoren, patata tortilla lehiaketa izan zuten. Gaueko musika kontzertuen tartean, harriari buelta ematea egin zuten gauerdian.

