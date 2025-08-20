Actuación de bailes de la comunidad boliviana este sábado en la plaza

Amaia Núñez alegia. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

La plaza de Alegia acogerá este sábado, 23 de agosto, una actuación de bailes bolivianos, en honor a la Vírgen de Urkupiña. El evento comenzará a las 19.30 horas y todos los vecinos están invitados a disfrutar del mismo. La festividad de la Vírgen de Urkupiña se celebra el 15 de agosto en la ciudad de Quillacollo, Bolivia. En Alegia, la comunidad boliviana representará los bailes tradicionales de esta festividad.