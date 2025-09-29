Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Abierto el plazo para solicitar una de las huertas municipales

A. N.

anoeta.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

Está abierto el plazo para solicitar una de las huertas municipales en el terreno junto a la ikastola. Son 44 parcelas en total, de alrededor de 40 metros cuadrados cada una. El plazo para apuntarse finaliza el 5 de octubre y podrán inscribirse todos los vecinos mayores de edad, aunque solamente se adjudicará una por cada unidad familiar.

