Lunes, 29 de septiembre 2025

Está abierto el plazo para solicitar una de las huertas municipales en el terreno junto a la ikastola. Son 44 parcelas en total, de alrededor de 40 metros cuadrados cada una. El plazo para apuntarse finaliza el 5 de octubre y podrán inscribirse todos los vecinos mayores de edad, aunque solamente se adjudicará una por cada unidad familiar.