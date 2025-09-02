Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Abierta la inscripción de los cursos del polideportivo

Esta semana tendrán prioridad los vecinos empadronados en Anoeta y la próxima se abrirá a los abonados

Amaia Núñez

ANOETA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

El polideportivo Abraham Olano ha abierto las inscripciones para el nuevo curso, para los cursos que comenzarán en octubre. En este caso durante esta semana tendrán preferencia los empadronados en Anoeta. El resto de los abonados del polideportivo podrán inscribirse lapróxima semana, del 8 al 13 de septiembre, y, la tercera semana, del 15 al 20 de septiembre, estará abierto para todos los interesados, aunque los vecinos de Anoeta tendrán prioridad a la hora de acceder a los cursos.

Habrá cursos para adultos y niños. Para los adultos se impartirán cursos de tonificación, cycling, crosstraining, zumba y tercera edad. La cuota para este trimestre de los cursos es de 100 euros, excepto el dirigido a la tercera edad, cuya cuota será de 90 euros.

Para los niños, habrá un curso de gimnasia rítmica. La cuota de este curso es de 45 euros.

El polideportivo cobrará la cuota del trimestre completo a quienes se inscriban y no hará devoluciones. La matrícula en los cursos se renovará automáticamente cada trimestre.

Quienes no quieran continuar en el curso, deberán presentar el documento de baja en diciembre o en marzo.

Las familias numerosas, desempleados, jóvenes titulares de Gazte Txartela, jubilados, pensionistas y abonados podrán solicitar una bonificación del 25%. Además, las familias con ingresos reducidos podrán optar a tarifas especiales.

