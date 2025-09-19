2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoak iristear

Tolosa Goierri2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoak iristear
J. Z.
GOIERRI.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:12
2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoa (ITV) egiteko unitate mugikorra eskualdeko hainbat puntutan jarriko da datozen hilabeteetan. Zerbitzua bertako zein inguruko herrietako baserritarrei zuzenduta dago. Ikuskapenak urriaren 1ean eta 22an Lazkaon egingo dira, Zubierreka industriagunean. Azaroaren 4an Seguran izango da, frontoi ondoko kantxan, azaroaren 12an Zegaman, sarrerako poligonoan, eta azaroaren 13an Zaldibian, Goizaneko parkinan.
Ikuskapena pasatzeko txanda eskatzea derrigorrezkoa izango da. Horretarako, bi aukera daude: Irungo ITV estazioarekin harremanetan jartzea 943 626 300 telefono zenbakira deituta eta 1 sakatuz, edo txanda zuzenean erreserbatzea itevelesa.com webgunean.
Zerbitzuaren kostua 49,14 euro izango da eta ordainketa eskudirutan egin beharko da. Halaber, seguruaren ordainagiria eramatea nahitaezkoa izango da ikuskapena burutzeko.
