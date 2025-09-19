Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoak iristear

J. Z.

GOIERRI.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:12

2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoa (ITV) egiteko unitate mugikorra eskualdeko hainbat puntutan jarriko da datozen hilabeteetan. Zerbitzua bertako zein inguruko herrietako baserritarrei zuzenduta dago. Ikuskapenak urriaren 1ean eta 22an Lazkaon egingo dira, Zubierreka industriagunean. Azaroaren 4an Seguran izango da, frontoi ondoko kantxan, azaroaren 12an Zegaman, sarrerako poligonoan, eta azaroaren 13an Zaldibian, Goizaneko parkinan.

Ikuskapena pasatzeko txanda eskatzea derrigorrezkoa izango da. Horretarako, bi aukera daude: Irungo ITV estazioarekin harremanetan jartzea 943 626 300 telefono zenbakira deituta eta 1 sakatuz, edo txanda zuzenean erreserbatzea itevelesa.com webgunean.

Zerbitzuaren kostua 49,14 euro izango da eta ordainketa eskudirutan egin beharko da. Halaber, seguruaren ordainagiria eramatea nahitaezkoa izango da ikuskapena burutzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 2025eko nekazal makineriaren ikuskapen teknikoak iristear