Ni WhatsApp ni Telegram: así es Wickr Me, la app de mensajería más segura La solución más descargada por políticos y periodistas incide en la privacidad

antonio santo Martes, 28 de abril 2020, 07:03

En las últimas semanas, todo el que tuviera instalada la aplicación de mensajería Telegram habrá visto cómo se incorporaban a ella de golpe un número importante de sus contactos. El motivo es evidente: los rumores constantes sobre la falta de privacidad de Whatsapp, agravados por el bulo de que el límite diario de reenvío de mensajes se debía a una censura gubernamental. Aunque era obvio que las acusaciones eran falsas, y todas las partes lo desmintieron por activa y por pasiva, a mucha gente le ha llevado a cuestionarse la privacidad de la aplicación de mensajería por excelencia.

Es un asunto que lleva persiguiendo a Whatsapp desde sus inicios; aunque ya hace bastante tiempo que incorporaran el cifrado punto a punto que mejora con mucho su seguridad, su vinculación con Facebook hace que mucha gente siga intranquila al respecto. El debate sobre la privacidad no va a hacer sino profundizarse cuando lleguen a España las cacareadas apps de seguimiento como las que se han utilizado en otros países para identificar posibles positivos en coronavirus. En este contexto, además de la ya mencionada Telegram, queremos recordar a los más preocupados por el asunto otra app de mensajería que lleva la privacidad de las conversaciones aún más lejos: Wickr Me y su versión alternativa Wickr Pro, disponibles para iOS , Android, Windows, Mac y Linux.

A los aficionados a las series seguramente el nombre les sonará: se dio a conocer allá por 2012 gracias a Mr. Robot, show televisivo protagonizado por un hacker lógicamente obsesionado por la privacidad. Por entonces, Wickr Me incorporaba un cifrado de punto a punto que aún tardaría unos años en convertirse en estándar. Gracias a esta capacidad, el mensaje se cifra en clave en su origen y se descifra al llegar, de modo que no se pueda en teoría interceptar por el camino. Además, Wickr Me elimina todos los metadatos, la información de contexto de cada mensaje: la geolocalización (dónde se escribió y emitió un mensaje), la hora de envío, y por supuesto fotografías y vídeos.

También se puede programar la autodestrucción de mensajes y contenidos, o de toda una conversación, para que pasado el tiempo previsto desaparezcan sin posibilidad de recuperación. Es más, la app impide tomar capturas de pantalla libremente: en el mejor de los casos, notifica a todos los presentes en la conversación de dicha captura, su contenido y el momento en que se tomó.

Las opciones de seguridad son muy numerosas, como obligar a identificarse con huella en cada uso de la app (más bien incómodo para un uso constante, pero útil para evitar que terceros nos cotilleen el teléfono). Algunas son comunes, como evitar la previsualizacion de archivos; otras no tanto, como activar el acceso abierto que permite, en teoría, saltarse la censura de autoridades locales o limitaciones a la comunicación como las impuestas por el gobierno chino a sus ciudadanos. Al registrarte eliges un ID, un nombre único, y en principio sólo puedes comunicarte con personas cuyo ID conozcas de antemano. Así, al registrarte no te encuentras con toda tu agenda del teléfono disponible: sólo hablarás con quien tú quieras… y con quien quiera hablar contigo.

A Wickr Me se suma su versión 'hermana mayor', Wickr Pro, que requiere registrarse a través de un email que se convierte en tu nombre de usuario y que dispone de varias modalidades de pago. Así, puedes recuperar tu contraseña si la olvidas o ésta es comprometida… pero claro, sí estás introduciendo algún dato más que un nombre inventado y una contraseña.

A cambio, Wickr Pro ofrece muchas más posibilidades en privacidad y seguridad, que van creciendo según la suscripción elegida. Su versión más baja es gratuita, y permite enviar archivos de hasta 1 GB, crear salas de conversación de hasta 30 usuarios y llamadas de voz seguras para otros tantos. A partir de ahí, las pociones de seguridad y la cantidad de gente que puedes gestionar en una sola conversación va subiendo, desde la simple doble autenticación del tier 'Silver' (por 9,99 €), hasta opciones de autenticación única, sistemas de gestión de datos para organizaciones grandes, distintas configuraciones de seguridad para subgrupos… En fin: toda clase de opciones para organizaciones o grupos que, por las razones que sean, quieren mantener un canal de comunicación abierto con más seguridad de la habitual.

Hay dos grandes preguntas obvias, llegados a este punto: ¿de verdad hace falta todo esto para comunicarnos con el móvil? Bueno, eso depende del nivel de paranoia de cada uno… o del contenido de las conversaciones que vaya a tener. Cada uno debe juzgar si lo que uno esconde justifica el nivel de seguridad. Si el vecino pone una puerta acorazada de metal de un metro de grosor, un sistema de sensores láser y un guardia armado, le llamamos loco. Si lo hace el banco en su cámara acorazada, quizá pensemos que se están quedando cortos. Probablemente, para el común de los mortales, que lo más que tiene que ocultar en estos tiempos es haber bajado con el perro más veces de las fisiológicamente necesarias, la seguridad de Whatsapp es suficiente. De hecho, con no gritar por el balcón sus vicios y faltas es probable que tenga bastante.

La siguiente pregunta es más pragmática: ¿puede realmente una app garantizar que realmente nadie va a poder acceder a nuestros mensajes? Aquí hay que recordar dos grandes principios de cualquier hacker: el primero es que un sistema de seguridad es tan fuerte como el más débil de sus elementos; el segundo es que el elemento más débil de todo sistema de seguridad es el humano. O lo que es lo mismo: da igual que todas tus paredes sean de titanio si la puerta es de papel. De nada sirve utilizar apps con unas opciones de seguridad magníficas si tenemos apuntada la contraseña en un post-it junto al monitor. Si un lector se plantea dar el salto a estas apps de comunicación más complejas, recomendamos humildemente empezar por estudiar un poco de seguridad básica para no convertirse en la puerta de papel de su propio castillo.