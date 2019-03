WhatsApp: Signos de que un contacto te ha bloqueado Aunque es difícil descubrirlo al cien por cien, hay algunas señales que nos lo indican DV Domingo, 17 marzo 2019, 08:08

Durante el uso de WhatsApp nos suelen surgir dudas que no siempre son fáciles de resolver. Una de ellas es descubrir si un contacto nos ha bloqueado. Escribimos pero nunca hay respuesta y no sabemos si es que esa persona no se conecta o que ha decidido borrarnos de su lista de chats. ¿Cómo averiguarlo? Aunque es difícil descubrirlo al cien por cien, hay algunos signos que nos lo indican:

-No puedes ver la hora de la última vez que se ha conectado o si está en línea.

-No puedes ver las actualizaciones de su fotografía del perfil.

-Cuando todos los mensajes enviados se quedan con un tick de verificación, sin llegar a los dos que indican que ha sido entregado y los dos azules que avisan de la lectura.

-Tampoco se puede llamar a esa persona a través de la aplicación.