Estos fueron los videojuegos más vendidos en España el pasado agosto

Suscríbete a El Diario Vasco on+ y accede a todo el contenido por 4,95€ al mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTOSuscríbete ahora y disfruta
2 MESES GRATISPrecio de la suscripción 4,95€/mes
'Astral Chain', una de las exclusivas mejor valoradas para Nintendo Switch, resultó el videojuego más vendido en nuestras fronteras el pasado agosto. Sorprende; siendo un título japonés de nicho que, para más inrri, salió a la venta en los últimos compases del mes.
El listado hecho público por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), también reconoce como superventas a 'Fire Emblem: Three Houses' y al veterano 'Grand Theft Auto V' en su versión para PlayStation 4.
El resto de títulos más demandados (según datos del panel de referencia europeo Games Sales Data) pueden consultarse a continuación:
Todas las plataformas
1. ASTRAL CHAIN
2. FIRE EMBLEM: THREE HOUSES
3. GRAND THEFT AUTO V
4. MARIO KART 8 DELUXE
5. SUPER MARIO MAKER 2
6. MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION
7. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
8. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
9. SUPER MARIO ODYSSEY
10. RED DEAD REDEMPTION 2
PS4
1. GRAND THEFT AUTO V
2. MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION
3. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
4. RED DEAD REDEMPTION 2
5. SPIDER-MAN
6. FIFA 19
7. THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN
8. HORIZON ZERO DAWN
9. NBA 2K19
10. F1 2019
PS3
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
4. LEGO JURASSIC WORLD
5. LEGO MARVEL'S AVENGERS
6. FIFA 18
7. MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION
8. LEGO MARVEL SUPER HEROES
9. LEGO BATMAN: THE VIDEOGAME
10. CALL OF DUTY: BLACK OPS III
PS Vita
1. DARKEST DUNGEON
2. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES
3. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
4. PERSONA 4 GOLDEN
5. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL
6. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
7. MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION
8. ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
9. THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
10. INJUSTICE: GODS AMONG US
Nintendo SWITCH
1. ASTRAL CHAIN
2. FIRE EMBLEM: THREE HOUSES
3. MARIO KART 8 DELUXE
4. SUPER MARIO MAKER 2
5. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
6. SUPER MARIO ODYSSEY
7. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
8. NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT
9. SUPER MARIO PARTY
10. POKÉMON: LET'S GO, PIKACHU!
Nintendo 3DS
1. YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS
2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
3. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS
4. YO-KAI WATCH 3
5. YO-KAI WATCH
6. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D
7. YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS
8. METROID PRIME: FEDERATION FORCE
9. FIRE EMBLEM WARRIORS
10. POKEMON ULTRA MOON
WII U
1. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK
2. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
3. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
4. JUST DANCE 2019
5. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
6. THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER HD
7. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
8. LEGO MARVEL'S AVENGERS
9. LEGO JURASSIC WORLD
10. CARS 3: DRIVEN TO WIN
XBOX 360
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
4. LEGO MARVEL SUPER HEROES
5. WRC: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
6. RED DEAD REDEMPTION
7. LEGO MARVEL'S AVENGERS
8. SKYLANDERS IMAGINATORS: STARTER PACK
9. NBA 2K18
10. JUST DANCE 2019
XBOX One
1. GRAND THEFT AUTO V
2. RED DEAD REDEMPTION 2
3. THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN
4. FIFA 19
5. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
6. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
7. CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
8. CONTROL
9. RESIDENT EVIL 2
10. WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD
Juegos para ordenador
1. THE SIMS 4
2. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS
3. WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0
4. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – GET FAMOUS
5. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
6. FIFA 19
7. THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – SEASONS
8. KERBAL SPACE PROGRAM
9. BATTLEFIELD V
10. FARMING SIMULATOR 19
11. MINECRAFT
12. ELITE: DANGEROUS
13. OVERWATCH
14. CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE
15. F1 2019