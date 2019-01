Los videojuegos más esperados de 2019

A pocos días para el comienzo de año nuevo y con los videojuegos superventas de la Navidad agotados en la mayoría de tiendas, toca echar un vistazo a los lanzamientos más esperados del próximo curso. Esto tras las elección del 'Juego del Año' en los Premios Titanium del Fun & Serious Game Festival.

Red Dead Redemption 2 fue el gran triunfador de la noche en la gala del Museo Guggenheim, como también The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017); Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón (2016); The Witcher 3: Wild Hunt (2015); La Tierra Media: Sombras de Mordor (2014); Grand Theft Auto V (2013); Halo 4 (2012) y Uncharted 3: La Traición de Drake (2011).

Con mucha probabilidad, alguno de los siguientes títulos aspirará al galardón magno del festival vizcaíno.

Resident Evil 2: Uno de los remakes más esperados de todos los tiempos dista semanas de ver la luz (el 25 de enero en PlayStation 4, Xbox One y compatibles). Todos recordamos nuestra primera incursión en una Raccoon City lúgubre y desolada... salvo por la horda de caminantes dispuestos a provocarnos un infarto. Ahora imaginad todo eso bajo un apartado técnico acorde a los tiempos que corren.

Kingdom Hearts III: El RPG de acción a manos de Testuya Nomura se lanzará cinco años después de su anuncio, con la miríada de personajes y universos Disney a que acostumbra la franquicia. Su acabado gráfico tiene poco que envidiar a las últimas cintas de animación digital, lo que comprobaremos de primera mano a partir del 29 de enero. Llegará a Xbox One y PlayStation 4.

Anthem: BioWare, creadores de las franquicias Knights of the Old Republic, Mass Effect o Dragon Age, ultiman el desarrollo de la enésima aproximación al mundo abierto en un contexto multijugador. Acción a raudales bajo una narrativa de altura, que irá expandiéndose con el paso de los meses. Su lanzamiento está previsto el 1 de febrero para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Crackdown 3: Crackdown surgió como la alternativa de Microsoft a Grand Theft Auto, asiduo de las consolas PlayStation. Aquí, sin embargo, recorremos una urbe futurista a golpe de superpoderes. Tras una secuela más que discreta y el eterno desarrollo de 'Crackdown 3', el juego recalará en Xbox One con la promesa de aprovechar el «infinito poder de la nube». Que así sea el 15 de febrero.

Devil May Cry 5: Devil May Cry es otra de las muchas sagas que recibirán nueva entrega en 2019. En esta ocasión acorde a lo que los aficionados esperan, después de que Ninja Theory innovase en exceso con 'DmC'. Amén del cazademonios Dante, el machacabotones permitirá controlar a Nero y 'V', un nuevo y misterioso personaje. Les recibiremos con los brazos abiertos el 8 de marzo, en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Days Gone: Se agradecen propuestas inéditas como la de Days Gone. Al menos en lo que a propiedades intelectuales respecta, ya que la premisa de Bend Studio nos resulta de sobra conocida: un mundo abierto plagado de muertos vivientes, donde la recolección y la supervivencia se dan la mano. Los amantes de los retos y las emociones fuertes tienen aquí su exclusiva de 2019 para PlayStation 4. Disponible el 26 de abril.

Shenmue III: Veinte años es lo que habrá tardado en materializarse la tercera entrega de Shenmue, serie que asentó las bases del mundo abierto y asombró a todo el sector por su increíble realismo. La venganza de Ryo Hazuki concluirá gracias al tesón y la generosidad de los usuarios, que han aportado más de 7 millones de dólares al proyecto. Si la espera ha merecido la pena (o no), es algo que descubiremos el 27 de agosto.

Gears 5: El género de disparos en tercera persona no sería lo mismo sin Gears of War, responsable de popularizar los parapetos y las hordas infinitas de adversarios. Su quinta entrega será la mayor exclusiva de Microsoft en 2019, con el gameplay más variado de la franquicia y un apartado técnico acorde a las interoridades de la consola más potente del mundo: Xbox One X.

Animal Crossing:Para el año próximo, el cupo de exclusivas Nintendo lo coparán títulos como 'Animal Crossing'. El simulador de vida asceta (más o menos) recala en la consola híbrida con el plantel de sospechosos habituales: gatos 'muy de su casa', perros funcionarios y mapaches tenderos, siempre dispuestos al chismorreo desmedido. Por desgracia, los de Kioto no han ofrecido más fecha de lanzamiento que un escueto «2019«.

Luigi's Mansion 3:El hermano cobarde regresó a Nintendo DS con una conversión de su aventura original, aparecida en el lanzamiento de GameCube. La secuela resultó tanto o más inspirada, aunque había ganas de una iteración para sobremesa. La recibiremos en algún momento de 2019, para Nintendo Switch y quién sabe si con el patrocino de alguna marca de aspiradoras.

La incertidumbre de los pesos pesados

Por supuesto, el número de juegos prometedores es mucho mayor: Metro Exodus, Psychonauts 2, MediEvil, Pokémon RPG, Skull & Bones, Rage 2, Ori and the Will of the Wisps, The Division 2, Yoshi Crafted World, Control, Dead or Alive 6, Battletoads...

Ahora bien, hay tres referencias que muchos habrán echado en falta. Superproducciones sobre las que tenemos serias dudas respecto a su lanzamiento el año que viene: Primeramente 'The Last of Us: Part II', que podría convertirse en uno de los mejores softwares de entretenimiento de la historia. Naughty Dog acostumbra a dilatar sus procesos de desarrollo y ésta no será la excepción.

Tampoco podemos olvidarnos de 'Metroid Prime 4'. La cazarrecompensa galáctica regresa a consolas Nintendo con una entrega subjetiva y tridimensional, aunque sin las expertas manos de Retro Studios de por medio. ¿La exclusiva más esperada para Nintendo Switch? Desde luego, con el permiso de cierta 'leyenda' inédita.

Finalmente, el Jefe Maestro reclamará su trono en la consola de Microsoft con 'Halo Infinite', del que sabemos entre poco y nada. Se comenta que 2020 será su año, al amparo de nuevos modelos de hardware (retrocompatible). Lo único seguro es que 343 Industries debe recuperar el brío perdido con Halo 5: Guardians.