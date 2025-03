10 verdades y mentiras sobre los coches eléctricos

SARA BORONDO Domingo, 23 de febrero 2020, 08:42 Comenta Compartir

La contaminación del tráfico es uno de los puntos clave en la emergencia climática. Los combustibles fósiles contribuyen en buena medida a la polución del aire y es necesario encontrar alternativas que no dañen tanto al medio ambiente. Los vehículos eléctricos se han perfilado como una opción adecuada y por eso este tipo de coches va cobrando más importancia de forma paulatina, conviviendo en el mercado con los vehículos de motor de combustión tradicionales y los híbridos. El pasado mes de enero se vendieron 1.618 automóviles eléctricos puros, lo que supone una subida del 171,5% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que estima en más de 76.000 los vehículos eléctricos de todo tipo matriculados en España. De hecho, se espera que 2020 sea el año en que despeguen este tipo de utilitarios.

Aunque sea ahora cuando los fabricantes han decidido dar más relevancia a la producción de coches eléctricos, la idea de utilizarlos es casi tan antigua como los vehículos en sí, desde el s. XIX, pero los valores de producción y el rendimiento de los motores de combustión favoreció que la idea de utilizar baterías acabase en el cajón. El descubrimiento y la explotación de pozos de petróleo en distintas zonas del mundo y el comienzo de la producción en masa fueron determinantes para que la electricidad acabase limitada al ferrocarril.

La tecnología que mueve los coches eléctricos avanza a pasos agigantados y cada vez hay más modelos en el mercado, pero los coches que no utilizan gasolina o gasoil tienen en su contra algunas creencias muy difundidas que no en todos los casos son ciertas:

1

No pueden recorrer muchos kilómetros sin recargarlos

Ampliar

Falso. Mucha gente considera que los vehículos eléctricos sirven para la ciudad pero que las baterías imposibilitan largas distancias. Quizás hace unos años fuera así, pero en la última década han experimentado una gran evolución, incrementando el rendimiento y la eficiencia. Modelos como el 'Kia e-Niro' marcaban un récord hace poco más de un año (con 455 kilómetros) y actualmente el 'Tesla Model 3 Gran Autonomía' llega a los 530km. La media de los modelos de una gama inferior supera los 300 km y Toyota presentó en 2017 un prototipo con una pila de combustible de hidrógeno, con el que se calcula que la autonomía podría alcanzar los 1.000 kilómetros por carga.

2 Hay pocos puntos de recarga

Ampliar

Cierto. La red de recarga pública es todavía demasiado corta aunque se va ampliando poco a poco. Repsol tiene 230 puntos y 1.000 terminales de ámbito privado. En la web electromaps.com/mapa se pueden ver todas las 'electrolineras' que hay, incluyendo la más grande de Europa (situada en Abanto Zierbena, Bizkaia), con cuatro terminales que recargan el 80% de la batería en ocho minutos. Cuando se compra un vehículo eléctrico debe tener un punto de recarga vinculado. Crearlo puede costar entre 650 y 1.500 euros, aunque también hay subvenciones para la instalación de hasta el 30% para empresas privadas y del 40% para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades públicas sin actividad comercial o mercantil.

Algunos fabricantes ofrecen puntos de recarga en ciertos concesionarios. Otra opción en la que se está empezando a trabajar es la de incorporar placas solares en la carrocería del vehículo, que permitan recargar la batería mientras está aparcado. Así sucede ya en el 'Sono Motors Sion', que se prevé entre en producción este año y tendrá 7,5 metros cuadrados de placas solares de 8 mm de espesor.

3 Recargar quita más tiempo que repostar

Ampliar

Cierto. Llenar un depósito de gasolina lleva apenas cinco minutos, pero recargar un coche eléctrico lleva mucho más tiempo, aunque también se está avanzando en rebajar el tiempo de carga. Esto se nota más en los trayectos por carretera, ya que en los urbanos (con distancias más cortas) es más fácil utilizar el coche durante el día y recargarlo durante la noche. Una opción para aligerar esos tiempos de carga son los supercargadores, que llenan la batería en media hora, pero sigue habiendo pocos puntos todavía.

4 No contaminan

Ampliar

Falso. Los motores eléctricos no emiten polución por el tubo de escape. Lo que sí puede contaminar son las centrales eléctricas que generan la electricidad necesaria para que funcionen, por lo que para minimizar el impacto en el medio ambiente hay que potenciar la producción de energía renovable.

También contamina la producción de baterías. Un estudio del Instituto Ifo de Munich (Alemania) realizado el año pasado llegó a la conclusión de que, en el mejor de los casos, la producción de baterías y electricidad para los coches eléctricos generaba más CO2 que los vehículos diesel. No obstante, dicho estudio no tiene en cuenta la contaminación que se genera con el refinamiento del petróleo para producir el combustible. Los defensores de los vehículos eléctricos también sostienen que las baterías se reciclarán, ya que los materiales que contienen son valiosos; Tesla ya se ha comprometido a crear un circuito cerrado en sus fábricas para reutilizar esos materiales.

5 Son más lentos

Ampliar

Falso. Los vehículos eléctricos superan ampliamente los 120 km/h. Por ejemplo, el 'Hyundai Kona EV' llega a los 167 km/h y acelera de 0 a 1000 en 7,6 segundos, con una batería de 64kWh y una potencia de 204 CV (más que suficiente para la velocidad a la que se puede circular por carretera). El pasado septiembre el superportivo 'GXE 2019' logró batir la velocidad máxima para un coche totalmente eléctrico al alcanzar prácticamente los 338 km/h.

6 Salen más caros

Ampliar

Falso. Es cierto que el desembolso inicial es mayor en los coches eléctricos, aunque el precio ha ido bajando a medida que se vendían más unidades. Tampoco olvidemos que existen ayudas e incentivos -diferentes en cada comunidad autónoma- de hasta los 5.500 euros para comprar un coche eléctrico.

Otras ventajas son no pagar el impuesto de circulación (ya que no emiten gases contaminantes) y un mantenimiento hasta dos terceras partes más barato: la electricidad cuesta menos por kilómetro que el gasoil o la gasolina y el vehículo no necesita cambios de aceite. Por contra, la batería no dura toda la vida del automóvil y es un componente caro.

7 Les afecta el clima

Ampliar

Cierto. La temperatura a la que mejor funcionan los coches eléctricos está en torno a los 15 o 20 grados: hay que usar la calefacción o la refrigeración para mantener la batería en esa temperatura.

Si hace demasiado frío hay que calentar el coche (mientras está enchufado) para que la batería tenga más carga al arrancarlo, ya que puede caer el rendimiento. Por su parte, la lluvia no constituye ningún problema o peligro per se.

8 Aceleran peor

Ampliar

Falso. Al contrario: transmiten la potencia al eje motriz de forma instantánea, mientras que en los motores de combustión el proceso es más paulatino. El Tesla Model 3, de gama alta, acelera de 0 a 100km/h en tan solo 3,4 segundos.

La velocidad inicial de los vehículos eléctricos es más alta, aunque lo que sí puede suceder es que a mucha velocidad adelanten mejor los vehículos de motor de combustión: en éstos el par y la potencia suben cuanto más rápido se circula.

9 Son mejores para la ciudad

Ampliar

Cierto. Dado que los vehículos eléctricos no emiten gases contaminantes, utilizarlos en los núcleos urbanos supondría una gran mejora de la calidad del aire de las ciudades respecto a los vehículos de combustión, sobre todo cuando se activasen protocolos anticontaminación.

Lo que los hace más idóneos que un vehículo de motor de combustión es que se puede aprovechar el freno regenerativo para recuperar parte de la energía. Además, al frenar en un semáforo el vehículo se apaga y no consume batería, mientras que en los de gasoil o gasolina se gasta más al encender el motor.

10 Se manejan peor

Ampliar

Falso. La mayoría de los coches eléctricos no tienen marchas, ya que no dependen de un entramado mecánico para aumentar la velocidad. Su motor se compone de principios electromagnéticos, así que la conducción se asemeja a la de los coches con motor de combustión.